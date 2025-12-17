Bisnis HVAC dan Information Display LG Garap Perkantoran Hingga Data Center

Ringkasan Berita: PT LG Electronics Indonesia kini memacu bisnis B2B di Indonesia dengan menggarap kebutuhan pasar Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) dan Information Display.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT LG Electronics Indonesia (LG) kini memacu bisnis B2B di Indonesia dengan menggarap kebutuhan pasar Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) dan Information Display.

Sektor-sektor bisnis yang digarap adalah perhotelan, restoran, pendidikan, perkantoran, pergudangan, bandara hingga data center.

Data center menjadi salah satu sektor bisnis yang dirilik karena bisnis ini sedang berkembang kuat di Indonesia. Tren ini membutuhkan pendinginan yang konsisten dan terus menerus untuk mendinginkan data center yang beroperasi 24 jam.

Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia, produk Information Display bisa menjangkau kebutuhan segmen yang sangat luas di Indonesia, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Information Display dari LG memenuhi kebutuhan kiosk interaktif untuk memesan menu oleh pengunjung di restoran, mengambil nomor antrian di rumah sakit atau membeli tiket perjalanan.

Information Display juga dibutuhkan sebagai digital signage di pusat perbelanjaan, bandara, stasiun dan halte. Bisa juga menjadi layar interaktif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah dan kampus, serta menjadi layar televisi untuk kebutuhan perhotelan dan perkantoran.

Sementara, solusi HVAC sangat dibutuhkan di Indonesia yang beriklim tropis dan pembangunan di sektor konstruksi dan properti yang terus masif.

Solusi HVAC juga membantu memenuhi kebutuhan efisiensi energi oleh dunia usaha.

Jay Jang, Marketing & Relations Director LG Electronics Indonesia mengatakan, solusi Information Display dan HVAC tersertifikasi semakin dibutuhkan dengan adanya urgensi untuk meningkatkan operational excellence di tengah kondisi pasar yang sangat dinamis seperti sekarang.

"Lini produk yang mengadopsi teknologi canggih dan standar kualitas tertinggi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga relevansi di era modern,” sebutnya.

Solusi Information Display dan HVAC dari LG fokus pada tiga keunggulan utama, yaitu teknologi canggih yang telah teruji, kapabilitas produksi di dalam negeri, dan layanan berstandar global.

Di lini Information Display kecanggihan tersebut terlihat dari resolusi gambar superior, warna akurat, tingkat kecerahan dan refresh rate yang tinggi, serta penggunaan platform webOS responsif untuk kemudahan manajemen konten sekaligus tahan dalam berbagai kondisi cuaca.

LG sendiri menjadi perusahaan pertama di dunia yang mendapatkan verifikasi UL untuk teknologi Anti-Discoloration pada outdoor digital signage.



Sementara, solusi HVAC LG mengusung teknologi AI untuk mengalirkan udara jernih serta mengelola suhu dan tingkat kelembaban. Teknologi cloud di solusi ini mampu mengidentifikasi masalah secara otomatis dan memudahkan pemeliharaan sistem HVAC secara berkala pada gedung berskala besar.



LG mengklaim panel LED pada Information Display LG lebih hemat energi dibanding teknologi LCD atau CCFL. Sementara, solusi HVAC LG sudah menggunakan kompresor inverter bergaransi panjang untuk penghematan daya secara signifikan. (tribunnews/fin)