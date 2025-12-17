Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Bisnis HVAC dan Information Display LG Garap Perkantoran Hingga Data Center

Information Display bisa menjangkau kebutuhan segmen yang sangat luas di Indonesia, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Bisnis HVAC dan Information Display LG Garap Perkantoran Hingga Data Center
(Ho/Campus League)
INCAR SEGMEN B2B - Jajaran manajemen PT LG Electronics Indonesia (LG) di paparan bisnis B2B yang kini sedang agresif digarap LG di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) dan Information Display. 
Ringkasan Berita:
  • PT LG Electronics Indonesia kini memacu bisnis B2B di Indonesia dengan menggarap kebutuhan pasar Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) dan Information Display.
  • Sektor-sektor bisnis yang digarap adalah perhotelan, restoran, perkantoran, pendidikan, pergudangan, bandara hingga data center.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT LG Electronics Indonesia (LG) kini memacu bisnis B2B di Indonesia dengan menggarap kebutuhan pasar Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) dan Information Display.

Sektor-sektor bisnis yang digarap adalah perhotelan, restoran, pendidikan, perkantoran, pergudangan, bandara hingga data center.

Data center menjadi salah satu sektor bisnis yang dirilik karena bisnis ini sedang berkembang kuat di Indonesia. Tren ini membutuhkan pendinginan yang konsisten dan terus menerus untuk mendinginkan data center yang beroperasi 24 jam.

Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia, produk Information Display bisa menjangkau kebutuhan segmen yang sangat luas di Indonesia, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Baca juga: LG Operasikan Fasilitas R&D di Cibitung Bekasi, Fokus ke Smart TV  

Information Display dari LG memenuhi kebutuhan kiosk interaktif untuk memesan menu oleh pengunjung di restoran, mengambil nomor antrian di rumah sakit atau membeli tiket perjalanan.

Information Display juga dibutuhkan sebagai digital signage di pusat perbelanjaan, bandara, stasiun dan halte. Bisa juga menjadi layar interaktif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah dan kampus, serta menjadi layar televisi untuk kebutuhan perhotelan dan perkantoran.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara, solusi HVAC sangat dibutuhkan di Indonesia yang beriklim tropis dan pembangunan di sektor konstruksi dan properti yang terus masif. 

Solusi HVAC juga membantu memenuhi kebutuhan efisiensi energi oleh dunia usaha.

Jay Jang, Marketing & Relations Director LG Electronics Indonesia mengatakan, solusi Information Display dan HVAC tersertifikasi semakin dibutuhkan dengan adanya urgensi untuk meningkatkan operational excellence di tengah kondisi pasar yang sangat dinamis seperti sekarang.

"Lini produk yang mengadopsi teknologi canggih dan standar kualitas tertinggi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga relevansi di era modern,” sebutnya.

Solusi Information Display dan HVAC dari LG fokus pada tiga keunggulan utama, yaitu teknologi canggih yang telah teruji, kapabilitas produksi di dalam negeri, dan layanan berstandar global.

Di lini Information Display kecanggihan tersebut terlihat dari resolusi gambar superior, warna akurat, tingkat kecerahan dan refresh rate yang tinggi, serta penggunaan platform webOS responsif untuk kemudahan manajemen konten sekaligus tahan dalam berbagai kondisi cuaca.

LG sendiri menjadi perusahaan pertama di dunia yang mendapatkan verifikasi UL untuk teknologi Anti-Discoloration pada outdoor digital signage.
 
Sementara, solusi HVAC LG mengusung teknologi AI untuk mengalirkan udara jernih serta mengelola suhu dan tingkat kelembaban. Teknologi cloud di solusi ini mampu mengidentifikasi masalah secara otomatis dan memudahkan pemeliharaan sistem HVAC secara  berkala pada gedung berskala besar.
 
LG mengklaim panel LED pada Information Display LG lebih hemat energi dibanding teknologi LCD atau CCFL. Sementara, solusi HVAC LG sudah menggunakan kompresor inverter bergaransi panjang untuk penghematan daya secara signifikan. (tribunnews/fin)

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Seleb

Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
LG
tv
layar
digital
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Lapor Pak! TRANS 7 dan Berita Utama Kriminal TV One

Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Lapor Pak! TRANS 7 dan Berita Utama Kriminal TV One

Komdigi Dorong Penguatan Narasi Positif ASEAN melalui Workshop Regional

Komdigi Dorong Penguatan Narasi Positif ASEAN melalui Workshop Regional

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas