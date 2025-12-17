Jasa Marga Siagakan 107 SPKLU 24 Jam di Tol Trans Jawa dan Sumatera Periode Nataru, Ini Daftarnya

Ringkasan Berita: Sebanyak 107 unit SPKLU tersebut tersebar di berbagai ruas tol utama.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang arus mudik dan balik Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT Jasamarga Related Business (JMRB) memastikan kesiapan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Travoy Rest seluruh ruas tol Jasa Marga.

Direktur Bisnis Fasilitas Jalan Tol PT JMRB Bimo Esmunantyo mengatakan, perusahaan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung kelancaran perjalanan selama periode libur Nataru.

"Kami memastikan sebanyak 107 SPKLU beroperasi selama 24 jam di 26 Travoy Rest. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Lebaran 2025, di mana SPKLU hanya tersedia di 22 titik Travoy Rest. Oleh karena itu, hingga saat ini, di seluruh Travoy Rest tidak terdapat antrean pengisian kendaraan listrik, mengingat jumlah unit SPKLU yang tersedia telah disiapkan secara memadai, khususnya di rest area yang tergolong krusial dan berpotensi ramai," tutur Bimo dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Selain menambah jumlah unit, PT JMRB juga meningkatkan kualitas layanan SPKLU dengan mengganti tipe socket pengisian dari AC charging menjadi fast charging.

Langkah penggantian ini memungkinkan waktu pengisian daya kendaraan listrik dipangkas menjadi sekitar 15 hingga 30 menit.

Ruas Cipularang, fasilitas tersedia di Travoy Rest KM 88A sebanyak 7 unit dan KM 88B sebanyak 8 unit.

Ruas Palikanci, SPKLU disiagakan di Travoy Rest KM 207A sebanyak 7 unit.

Ruas Batang-Semarang, SPKLU tersedia di Travoy Rest KM 360B sebanyak 2 unit, KM 379A sebanyak 8 unit, KM 389B sebanyak 7 unit dan KM 391A sebanyak 2 unit.

Ruas Solo-Ngawi, SPKLU tersebar di Travoy Rest KM 519A sebanyak 4 unit, KM 519B sebanyak 5 unit, KM 538A dan KM 538B masing-masing 2 unit, KM 575A sebanyak 7 unit dan KM 575B sebanyak 6 unit.

Ruas Ngawi-Kertosono, SPKLU disiapkan di Travoy Rest KM 597A sebanyak 6 unit dan KM 597B sebanyak 2 unit.

Ruas Surabaya-Mojokerto, fasilitas SPKLU tersedia di Travoy Rest KM 725A sebanyak 6 unit dan KM 725B sebanyak 1 unit.

Ruas Gempol–Pasuruan, SPKLU disiagakan di Travoy Rest KM 792A dan KM 792B masing-masing sebanyak 5 unit.

Ruas Pandaan-Malang, SPKLU tersedia di Travoy Rest KM 66A sebanyak 5 unit, KM 66B sebanyak 5 unit, KM 84A sebanyak 2 unit dan KM 84B sebanyak 1 unit.

Pulau Sumatera, SPKLU juga disiagakan di Travoy Rest KM 65A dan KM 65B ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, masing-masing sebanyak 1 unit. SPKLU PLN - Hyundai All New Kona Electric (EV) saat mengisi daya baterai di SPKLU PLN Rest Area Tol Pandaan KM 66 A, Minggu(23/3/2025). (Tribunnews/Willy Widianto)

Dengan demikian, total SPKLU yang disiapkan di seluruh Travoy Rest untuk mendukung mobilitas masyarakat saat Nataru mencapai 107 unit.

Selain kesiapan SPKLU, PT JMRB juga melakukan penguatan layanan operasional di Travoy Rest dengan mengantisipasi ketersediaan air bersih, memastikan toilet tetap berfungsi saat terjadi kepadatan dan menjaga stok BBM dan operasional seluruh fasilitas umum.

"Penambahan petugas keamanan dan kebersihan turut dilakukan, didukung dengan satuan tugas operasional yang siaga di seluruh Travoy Rest, serta penyediaan posko pelayanan bekerja sama dengan pihak kesehatan dan kepolisian," ungkap Bimo.

Bimo menambahkan, pengelolaan Travoy Rest juga dipastikan berjalan optimal di seluruh jaringan Tol Jasa Marga Grup.

Dari total 62 fasilitas Travoy Rest di lingkungan Jasa Marga Grup, sebanyak 26 Travoy Rest dikelola langsung oleh PT JMRB dan telah disiapkan secara menyeluruh untuk mendukung arus mudik dan balik Nataru 2025-2026.

"Selain aspek operasional, PT JMRB turut memperhatikan kenyamanan pengunjung perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas pendukung di Travoy Rest, seperti ruang laktasi, ruang terbuka hijau, taman edukasi lalu lintas untuk anak-anak, serta fasilitas ramah disabilitas berupa area parkir khusus, toilet khusus dan jalur akses yang memudahkan mobilitas pengunjung," terangnya.



