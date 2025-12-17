Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Sepanjang 2025, KKP Buka Ribuan Posisi di Program Magang Nasional

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia muda melalui Program Magang Nasional.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
zoom-in Sepanjang 2025, KKP Buka Ribuan Posisi di Program Magang Nasional
Tribunnews.com/Lita Febriani
KINERJA AKHIR TAHUN - (kiri-kanan) Kepala Biro Humas (Hubungan Masyarakat) dan Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zaki Mubarok, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KKP) I Nyoman Radiarta dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Lina Herlina dalam Jumpa Pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Part 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung KKP Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). (Tribunnews.com/Lita Febriani). 
Ringkasan Berita:
  • Program Magang Nasional memberikan kesempatan bagi fresh graduate untuk memperoleh pengalaman kerja langsung selama enam bulan di berbagai sektor
  • Peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan keterampilan praktis, tetapi juga menerima uang saku setara upah minimum provinsi 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia muda melalui Program Magang Nasional. Program yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Program Magang Nasional memberikan kesempatan bagi fresh graduate untuk memperoleh pengalaman kerja langsung selama enam bulan di berbagai sektor, mulai dari swasta, BUMN, hingga instansi pemerintah.

Baca juga: Resmi Dibuka, Batch III Magang Nasional Sukses Jaring 24.457 Peserta

Peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan keterampilan praktis, tetapi juga menerima uang saku setara upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK), serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Pada 2025, Program Magang Nasional digelar dalam beberapa batch dengan jadwal pendaftaran dan pelaksanaan yang berbeda.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut ambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan program pemagangan nasional.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Zaki Mubarok menyampaikan, sepanjang 2025, KKP berpartisipasi dalam dua batch, yakni Batch 2 dan Batch 3.

Rekomendasi Untuk Anda

"KKP telah melaksanakan perintah dari Presiden Prabowo untuk melakukan program pemagangan nasional. Selama tahun 2025, kita sudah melakukan dua batch, yaitu batch 2 dan batch 3. Batch 1 dikhususkan untuk BUMN, sedangkan KKP bisa berpartisipasi pada batch 2 dan batch 3," tutur Zaki dalam Jumpa Pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Part 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung KKP Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Zaki mencatat, minat lulusan baru terhadap program magang di KKP terus menunjukkan tren peningkatan. Pada Batch 2, jumlah pelamar tercatat sebanyak 7.683 peserta, dengan kuota yang disediakan mencapai 1.000 posisi.

Jumlah tersebut meningkat signifikan pada Batch 3, dengan total pelamar mencapai 9.638 peserta, meski kuota yang tersedia sebanyak 542 posisi.

"Untuk batch 2, kuota jumlah pelamar sebanyak 7.683 peserta dan Alhamdulillah mengalami peningkatan di batch 3 sebanyak 9.638 peserta," ungkap Zaki.

Para peserta yang lolos seleksi akan menjalani program magang selama enam bulan. Untuk Batch 2, masa pemagangan berlangsung mulai 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026.

Sementara itu, para peserta Magang Nasional Batch 3 dijadwalkan mulai magang pada 16 Desember 2025 hingga 15 Juni 2026.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Program Magang Nasional
Fresh Graduates
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Antusiasme Tinggi, 62.754 Peserta Berhasil Lolos Program Pemagangan Nasional Batch II

Antusiasme Tinggi, 62.754 Peserta Berhasil Lolos Program Pemagangan Nasional Batch II

Pensiunan Polisi Jadi Dirjen KKP, Ini Kata Pengamat

Pensiunan Polisi Jadi Dirjen KKP, Ini Kata Pengamat

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas