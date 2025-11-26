Kunker ke Tanjung Pinang, Ade Rezki Nilai Pertumbuhan Ekonomi Pulau Bintan Berjalan Baik

TRIBUNNEWS.COM - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pertemuan yang turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau ini bertujuan menyerap berbagai masukan dari pemerintah provinsi terkait pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan sejumlah paparan mengenai perkembangan serta transformasi yang telah berlangsung di daerah tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengapresiasi kemajuan yang dicapai Kepulauan Riau, terutama Pulau Bintan yang kini menjadi salah satu penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kepulauan Riau telah menunjukkan pencapaian signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,64 persen dan menempatkannya di peringkat tiga nasional,” ujarnya usai menghadiri pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Riau di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Senin (24/11/2025).

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bintan juga dinilai positif dengan hadirnya berbagai industri yang menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan minat investor, baik domestik maupun asing.

“Kepercayaan investor terhadap ekosistem dan lingkungan di Kepulauan Riau semakin meningkat, memberikan harapan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan peluang,” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, Politisi Fraksi Gerindra ini turut menyoroti pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terus menunjukkan kemajuan. Ia menegaskan bahwa meski peluang semakin terbuka, pencari kerja harus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing.

“Kemampuan dan pengalaman akan menjadi kunci untuk memanfaatkan kesempatan yang ada,” tandasnya.

Pemerintah provinsi juga dinilai telah menunjukkan langkah proaktif dalam menangani berbagai perselisihan hubungan industrial, dengan berperan sebagai mediator antara pemberi kerja dan pekerja untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

“Dari apa yang kami lihat, pemerintah daerah telah berperan dengan baik dalam menjaga hubungan industrial di wilayah ini. Ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Komisi IX DPR RI pun berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan industri di Kepulauan Riau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap transformasi yang terjadi di Kepulauan Riau dapat berlanjut dan membawa manfaat jangka panjang, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga dalam penciptaan peluang kerja dan pengembangan sumber daya manusia,” tutupnya. (*)

