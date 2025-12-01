DPR RI Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Wilayah Bencana di Sumatera melalui Lanud Halim

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai bentuk respons cepat terhadap berbagai bencana yang melanda wilayah Sumatera, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turun langsung mengoordinasikan pengiriman bantuan logistik dari Bandara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (30/11/2025).

Melalui kargo pesawat, berbagai kebutuhan darurat diberangkatkan menuju daerah-daerah yang terdampak banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan segera mencapai warga yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran Pimpinan DPR RI, antara lain Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. Hadir pula Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan serta sejumlah anggota DPR RI lainnya. Penyerahan simbolis dilakukan bersama pejabat Lanud Halim Perdanakusuma dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah,” ujar Dasco mewakili Pimpinan DPR RI lainnya di lokasi.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberangkatkan untuk tiga titik terdampak, yaitu Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), dan Aceh.

Menurut Dasco, pengiriman bantuan ini dilaksanakan dalam dua gelombang pada 30 November dan 1 Desember 2025. Ia menambahkan bahwa proses pengiriman akan dikawal langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang turut berangkat ke lokasi bencana.

“Saya akan serahterimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi. Pesawat akan berangkat sore ini ke Tapanuli Tengah terlebih dahulu,” ucapnya.

Bantuan yang dikirimkan berisi berbagai kebutuhan dasar untuk warga terdampak, seperti sarung, pembalut, pop mie, selimut, dan biskuit. Dasco berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda musibah.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Penyerahan simbolis kargo bantuan tersebut ditutup dengan doa bersama.