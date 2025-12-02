Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Firman Subagyo: Upaya Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor Belum Efektif

Firman Soebagyo, menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. Simak penuturannya di sini!

MITIGASI BENCANA ALAM - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. Menurutnya, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan.

Ia menyatakan, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan setiap saat, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif.

Firman juga menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak terkendali, meskipun laporan menunjukkan bahwa deforestasi telah menurun. 

"Penebangan liar dan pembalakan hutan masih terus terjadi, dan bahwa negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor," kata Firman dalam rilis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, negara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penebangan liar dan pembalakan hutan.

Baca juga: Firman Subagyo Minta Pemerintah Pusat Serius Dukung Daerah dalam Desentralisasi

Selain itu, negara perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa harus merusaknya.

"Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup," ujar legislator dapil Jateng III ini.

Oleh karena itu, Firman berharap, Presiden Prabowo akan tegas dan konsisten dalam memberantas penebangan liar dan pembalakan hutan, demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Dengan demikian, diharapkan bahwa hutan dapat diselamatkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga," tegas Firman yang juga Anggota Baleg DPR ini. (*)

Baca juga: Basarnas Ungkap Tantangan Operasi SAR Banjir Sumatera, Material Lumpur hingga Akses Jalur Terputus

Firman Subagyo
Penanganan Bencana
DPR RI
