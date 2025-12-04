Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Said Abdullah Minta Pemerintah Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

DPR mendesak pemerintah segera mencairkan dana on call APBN untuk mempercepat tanggap darurat dan pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Editor: Content Writer
Said Abdullah Minta Pemerintah Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra
Dok. DPR RI
PENANGANAN BENCANA SUMATRA - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

TRIBUNNEWS.COM - Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) telah meluluh lantakan sejumlah kawasan dan menimbulkan duka mendalam secara nasional.  

Per hari Rabu (3/12/2025) pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  melaporkan 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2600 jiwa terluka dan 576.300 jiwa mengungsi.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dia mengatakan, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana.

Pemanfaatan itu, lanjut Said bisa dilakukan mengingat jumlah korban meninggal dan luka berpotensi terus bertambah, serta ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga: Pakar Minta Pemerintah Segera Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra

Lebih lanjut, Said mengatakan, anggaran on call juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pasca-tanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyears, yakni anggaran pada 2026 dan seterusnya karena kebutuhan program ini sangat besar.

Kebutuhan rehabilitasi tersebut seperti untuk memulihkan berbagai layanan umum, yakni rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi dapat digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar yang rusak.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya.

Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi, Said juga meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional guna menangani becana di Aceh, Sumut dan Sumbar tersebut.

Baca juga: BNPB Fokus Pencarian Korban dan Pemenuhan Logistik dalam Penanganan Banjir di Sumatra

Dalam jangka pendek, kata dia, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan.

“Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya. 

Halaman 1/2
12
Tags:
Ketua Banggar DPR Said Abdullah
tanggap darurat
Dana On Call APBN
bencana Sumatra
