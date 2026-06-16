Daftar Tim MSC x EWC 2026 Paris: Bigetron dan ONIC Siap Harumkan Indonesia

Ringkasan Berita: 15 tim sudah lolos MSC x EWC 2026, sementara satu slot terakhir masih diperebutkan melalui babak Wild Card dengan kompetisi tersebut akan dimulai pada 1 Juli 2026.

Indonesia diwakili Bigetron dan ONIC setelah keduanya mencapai Grand Final MPL ID S17.

Sementara itu, Bigetron akan tampil dengan nama Team Vitality di MSC x EWC 2026.

Filipina kembali jadi ancaman utama lewat Team Liquid PH dan Team Falcons yang diperkuat pemain juara dunia seperti KarlTzy dan FlapTzy.

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 15 tim dari berbagai regional telah memastikan tempat di putaran final Mid Season Cup (MSC) 2026 yang menjadi bagian dari ajang Esports World Cup (EWC) 2026 di Paris, Prancis.

Satu slot terakhir masih akan diperebutkan melalui babak Wild Card yang diikuti 10 tim dari berbagai kawasan.

Dengan demikian, total akan ada 16 tim yang tampil di putaran final MSC x EWC 2026.

MSC, atau Mid Season Cup, merupakan turnamen internasional Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang menggantikan Mobile Legends Southeast Asia Cup.

Kompetisi ini kini menjadi kejuaraan internasional utama MLBB pada pertengahan musim.

Edisi 2026 diumumkan sebagai bagian dari Esports World Cup pada 21 Januari 2026. Bersamaan dengan itu, MSC juga mendapatkan pembaruan identitas visual secara menyeluruh.

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Turnamen ini awalnya dijadwalkan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, namun kemudian dipindahkan ke Paris, Prancis pada 20 Mei 2026.

Sementara tim MLBB Indonesia kembali mengirimkan dua wakil terbaiknya, yakni Bigetron dan ONIC, setelah keduanya berhasil mencapai Grand Final MPL Indonesia Season 17.

ROSTER BIGETRON - Roster Bigetron di MPL ID S17. (Instagram Bigetron Esports)

Bigetron datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencetak sejarah dengan meraih gelar MPL Indonesia pertama mereka.

Keberhasilan tersebut sekaligus mengakhiri dominasi ONIC yang sebelumnya menjuarai dua musim terakhir secara beruntun.

Bagi Bigetron, MSC 2026 menjadi penampilan pertama mereka di ajang tersebut sejak edisi 2021.

Kesempatan ini menjadi momentum penting bagi Robot Merah untuk membuktikan kualitasnya di panggung dunia setelah penantian panjang selama lima tahun.

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Sementara itu, ONIC tetap menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan.

Meski gagal mempertahankan gelar MPL Indonesia, tim berjuluk Sang Raja Langit itu masih memiliki pengalaman dan mental juara berkat koleksi delapan trofi MPL Indonesia.

Namun, tantangan terbesar bagi wakil Indonesia kemungkinan datang dari Filipina yang kembali menurunkan kekuatan terbaiknya.