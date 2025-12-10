Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bonus Musim Dingin PM Jepang 3,41 Juta Yen, Pegawai Negeri 740.000 Yen

Bonus musim dingin ASN Jepang turun, sementara bonus PM Takaichi merosot tajam akibat masa jabatan singkat dan kebijakan pemotongan sukarela

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Bonus Musim Dingin PM Jepang 3,41 Juta Yen, Pegawai Negeri 740.000 Yen
Tribunnews.com/Richard Susilo
Kantor PM Jepang Sanae Takaichi di dekat stasiun Kokaigijidomae Tokyo 
Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Jepang mulai membayarkan bonus musim dingin bagi pegawai negeri dengan rata-rata 702.200 yen, turun 2,7 persen dari tahun lalu. 
  • Jika revisi UU Gaji diberlakukan, bonus dapat naik menjadi 746.100 yen. 
  • Bonus PM Sanae Takaichi turun ke 3,41 juta yen akibat masa jabatan singkat dan pemotongan sukarela 30 persen.
 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang mulai membayarkan bonus musim dingin (tunjangan akhir masa jabatan dan tunjangan ketekunan) kepada para pegawai negeri, Selasa (10/12/2025). 

Pembayaran ini merupakan salah satu komponen pendapatan tahunan terpenting bagi para aparatur sipil negara di Jepang, termasuk pejabat tinggi pemerintahan.

“Berdasarkan data terbaru, jumlah rata-rata bonus untuk pegawai administrasi nasional berusia rata-rata 32,9 tahun—tidak termasuk pegawai manajerial—mencapai sekitar 702.200 yen (Rp32 juta), turun sekitar 19.800 yen (sekitar 2,7 persen) dibandingkan bonus musim dingin tahun sebelumnya,” ungkap seorang pejabat pemerintah Jepang kepada Tribunnews.com Rabu (10/12/2025).

Jika revisi Undang-Undang Gaji yang mengacu pada rekomendasi Dewan Kepegawaian Nasional (National Personnel Authority/NPA) diberlakukan, bonus tersebut akan mengalami kenaikan sekitar 3,3 persen menjadi 746.100 yen (Rp79,4 juta).

 Selisih kenaikan ini rencananya akan dibayarkan secara terpisah pada waktu berikutnya.

Baca juga: PM Jepang Sanae Takaichi Masih Andalkan Mesin Fax di Era Digital

Bonus PM Sanae Takaichi Turun Karena Dua Faktor

Di sisi lain, perhatian publik tertuju pada besaran bonus akhir tahun yang diterima Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Rekomendasi Untuk Anda

Secara teori, perdana menteri biasanya menerima end-of-year allowance sekitar 5,79 juta yen. Namun untuk tahun ini, jumlah tersebut menjadi jauh lebih kecil karena dua alasan:

Masa jabatan Takaichi yang masih singkat, sehingga pembayaran tidak penuh mengikuti perhitungan durasi masa kerja.

Pengembalian sukarela sebesar 30?ri gaji perdana menteri, sebagai bagian dari komitmen Takaichi terhadap reformasi administrasi dan penghematan fiskal nasional.

Dengan dua faktor tersebut, bonus musim dingin yang diterima Perdana Menteri Takaichi turun signifikan menjadi sekitar 3,41 juta yen.

Kebijakan pemotongan sukarela ini sebelumnya telah Takaichi sampaikan dalam berbagai kesempatan sebagai simbol tanggung jawab fiskal di tengah tantangan ekonomi Jepang dan kebutuhan reformasi struktural di pemerintahan.

Diskusi  gaji di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
PM Jepang
bonus musim dingin
pegawai negeri
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Anggaran Ekonomi Takaichi Membengkak, Depresiasi Yen Dikhawatirkan Memburuk

Anggaran Ekonomi Takaichi Membengkak, Depresiasi Yen Dikhawatirkan Memburuk

China Vs Jepang Perang di Dunia Maya, China 'Terpaksa' Gunakan Facebook dan Instagram

China Vs Jepang Perang di Dunia Maya, China 'Terpaksa' Gunakan Facebook dan Instagram

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas