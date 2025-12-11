Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Sudah 2 Kali Putin Ajak Prabowo Bangun Teknologi Nuklir

Catatan Tribunnews.com, Putin pertama kalinya memberikan tawaran kepada Prabowo pada Kamis 19 Juni 2025 lalu.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hasanudin Aco
zoom-in Sudah 2 Kali Putin Ajak Prabowo Bangun Teknologi Nuklir
Sekretariat Presiden/HO
TATAP MUKA - Presiden Prabowo Subianto bertatap muka dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral di Istana Constantine atau Konstantinovsky Rusia, Kamis, (19/6/2025). Pada kesempatan itu, Putin menyatakan negaranya siap menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang nuklir. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir.
  • Ini kedua kalinya Putin menawarkan hal yang sama saat Prabowo menyambanginya di Rusia
  • Putin pertama kalinya memberikan tawaran kepada Prabowo pada Kamis 19 Juni 2025 lalu
  • Putin juga akan berkunjung ke Indonesia sesuai undangan Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, RUSIA -  Kedua kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Tawaran kedua kalinya datang dari Putin saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu 10 Desember 2025 kemarin.

Catatan Tribunnews.com, Putin pertama kalinya memberikan tawaran kepada Prabowo pada Kamis 19 Juni 2025 lalu.

Saat itu, Prabowo juga bertemu Putin di Rusia tepatnya dalam Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Rusia-Indonesia di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg.

"Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berkeinginan merealisasikan proyek nuklir termasuk di bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf (nuklir)," kata Putin seperti dilihat dari video Youtube Sekretariat Presiden.

Tawaran kedua dan rencana Putin ke Indonesia

Saat bertemu Prabowo kemarin, Putin menyampaikan bahwa hubungan Rusia-Indonesia terus menunjukkan tren positif, terutama seiring 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara.

Rekomendasi Untuk Anda

“Hubungan kami berkembang sangat konsisten pada tahun yang kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Hubungan ekonomi dan perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17 persen,” ujar Putin.

Selain sektor ekonomi dan perdagangan, Rusia juga melihat prospek kerja sama di bidang energi, termasuk energi nuklir.

Putin mengatakan Rusia siap membantu apabila Indonesia memutuskan untuk melibatkan Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir sipil.

“Ada banyak prospek dalam sektor energi termasuk energi nuklir. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu,” tutur dia.

Selain itu, kedua pemimpin juga membahas potensi kerja sama dalam sektor perindustrian dan pertanian.

Putin menyebut isu soal gandum turut dibahas bersama Presiden Prabowo.

Dalam sektor industri pertahanan, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional Rusia.

Dia menyoroti kerja sama teknis militer yang dinilai berjalan solid, serta meningkatnya jumlah personel militer Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga militer Rusia.

“Lembaga pendidikan tinggi militer juga banyak menerima banyak ahli militer Indonesia. Kami siap menaikkan angka ini,” kata Putin.

Akan ke Indonesia
Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
nuklir
Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Vladimir Putin
Prabowo Subianto
Rusia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Putin Terakhir ke Indonesia 2007, Kini Jawab Undangan Prabowo: “Saya Akan Datang”

Putin Terakhir ke Indonesia 2007, Kini Jawab Undangan Prabowo: “Saya Akan Datang”

Putin Menjamu Prabowo di Moskow, Rusia Tawari Kerja Sama Tenaga Nuklir

Putin Menjamu Prabowo di Moskow, Rusia Tawari Kerja Sama Tenaga Nuklir

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas