Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Palestina Vs Israel

Hamas: Kami Siap Redam Serangan tapi Tolak Dilucuti, Senjata Adalah Jiwa Palestina

Hamas tolak pelucutan senjata dalam rencana damai Trump, sebut itu ancaman bagi masa depan Palestina. Gencatan fase kedua terancam terhenti

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Hamas: Kami Siap Redam Serangan tapi Tolak Dilucuti, Senjata Adalah Jiwa Palestina
Anews/File
SAYAP MILITER HAMAS - Hamas tolak pelucutan senjata dalam rencana damai Trump, sebut itu ancaman bagi masa depan Palestina. Gencatan fase kedua terancam terhenti. 

Ringkasan Berita:
  • Hamas bersedia meredam serangan namun menolak pelucutan senjata, dengan Khaled Mashaal menegaskan bahwa menyerahkan senjata sama saja “mencabut jiwa Palestina”.
  • Rencana damai Trump mengharuskan pelucutan senjata pada fase kedua, namun Hamas menilai langkah itu sebagai bentuk pendudukan baru dan tidak percaya jaminan keamanan pasukan internasional.
  • Gencatan senjata fase kedua belum dimulai karena syarat utama termasuk pelucutan senjata dan penyelesaian urusan sandera belum terpenuhi.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan diplomatik terkait rencana perdamaian Gaza kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari pimpinan senior Hamas, Khaled Mashaal.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Mashaal menegaskan bahwa Hamas bersedia “menyimpan” senjatanya.

Namun ia menolak keras menyerahkannya sebagaimana yang tercantum dalam rencana gencatan senjata komprehensif yang diajukan Presiden AS Donald Trump.

Rencana perdamaian yang didukung resolusi PBB diketahui mengatur agar Hamas melucuti senjatanya pada fase kedua.

Akan tetapi Mashaal menegaskan bahwa pelucutan total tidak akan pernah diterima oleh Hamas.

“Gagasan perlucutan senjata total tidak dapat diterima oleh gerakan perlawanan,” tegas Mashaal.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kali kekuatan militer Palestina dilemahkan, warga justru menjadi sasaran kekerasan.

Mashaal mengutip tragedi Sabra dan Shatila pada tahun 1982 sebagai contoh paling kelam, ketika ribuan pengungsi Palestina dibantai setelah Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization / PLO),dilucuti dan dipaksa meninggalkan Lebanon.

Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pelucutan senjata tidak membawa keamanan, melainkan membuka pintu bagi pembantaian.

Karena itu, bagi Hamas, menyerahkan senjata bukan hanya persoalan teknis melainkan menyangkut kelangsungan hidup rakyat Palestina.

Mashaal juga menekankan bahwa senjata telah menjadi simbol identitas perlawanan.

Ia menyebut pelucutan total sebagai tindakan yang “mencabut jiwa Palestina”, karena bagi Hamas dan sebagian warga, senjata bukan sekadar alat bertempur, melainkan lambang bahwa mereka masih memiliki kemampuan mempertahankan diri.

Penyerahan senjata dianggap sama dengan menyerah di hadapan pendudukan, sesuatu yang menurut mereka tidak dapat dinegosiasikan.

Baca juga: Hamas Akhirnya Mau Serahkan Senjata, tapi Menolak Bila Dipaksa

Lebih lanjut Hamas menunjukkan ketidakpercayaan terhadap jaminan keamanan dari pihak asing.

Rencana Trump mencakup pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk mengambil alih Gaza setelah pelucutan senjata, namun Mashaal menilai langkah itu sebagai bentuk pendudukan baru.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Halaman 1/2
12
Tags:
Hamas
Palestina
Pelucutan Senjata
Konflik Palestina Vs Israel
Gaza
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas