KJRI CUP 2025: Mahasiswa Indonesia di Turki Satukan Sportivitas dan Harmoni Budaya

Ringkasan Berita: KJRI CUP 2025 di Bursa, Turki mempertemukan mahasiswa diaspora Indonesia dari lima kota Marmara dalam ajang olahraga dan budaya bertema Sport & Culture Harmony.

PPI Bursa tampil gemilang dengan meraih juara badminton putra dan mini soccer, sementara PPI Kırklareli mendominasi sektor badminton putri.

Selain kompetisi, acara ini menjadi simbol persatuan, diplomasi budaya, dan sportivitas yang mempererat hubungan pelajar Indonesia dengan komunitas Indonesia–Turki.



TRIBUNNEWS.COM - KJRI CUP 2025 resmi dimulai di Gürsü Spor Fabrikası, Kota Bursa, Turki pada Sabtu (6/12/2025).

Ajang ini mempertemukan para mahasiswa diaspora Indonesia dari lima kota di kawasan Marmara dalam kompetisi olahraga dan rangkaian kegiatan budaya bertema “Sport & Culture Harmony.”

Pembukaan berlangsung meriah dan tertib, dengan kehadiran Konsul Jenderal RI Istanbul, Darianto Harsono, beserta Ida Darianto.

Sejumlah pejabat daerah turut memberikan dukungan, di antaranya Wali Kota Gürsü Mustafa Işık, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga Turki (Gençlik ve Spor Bakanlığı) Erzen Çakmak, Melhepe İlçe Vekili Muşa Demir, serta perwakilan AK Parti İlçe Vekili dan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı.

Kegiatan tahunan yang menjadi ajang mempererat kekompakan pelajar Indonesia di Turki ini dipimpin oleh Muhammad Fauzurrahman, mahasiswa Hubungan Internasional dari Uludağ Üniversitesi, selaku Ketua Panitia KJRI CUP 2025.

Acara dibuka dengan penyambutan peserta serta pengingat untuk menjaga ketertiban, sebagaimana pesan yang disampaikan dalam pra-acara.

Suasana semakin hidup dengan Parade Atlet yang menghadirkan kontingen dari PPI Bandırma, PPI Istanbul, PPI Sakarya, PPI Kırklareli, dan PPI Bursa sebagai tuan rumah.

Tiap kontingen menampilkan identitas daerahnya, mencerminkan keberagaman namun tetap menjunjung persatuan mahasiswa Indonesia di Turki.

Tahun ini, KJRI CUP mempertandingkan dua cabang olahraga: Badminton Ganda dan Mini Soccer, sekaligus menyisipkan unsur budaya Indonesia–Turki sesuai tema besar “Sport & Culture Harmony.”

Pertandingan berlangsung ketat dan penuh dinamika sejak awal kompetisi.

Pada sektor badminton putri, PPI Kırklareli tampil dominan dan meraih juara pertama, sementara PPI Bandırma berada di posisi kedua, dan PPI Sakarya menyusul di peringkat ketiga setelah persaingan sengit.

Di kelompok badminton putra, PPI Bursa sebagai tuan rumah berhasil memenuhi ekspektasi dengan permainan solid hingga mengamankan gelar juara, diikuti PPI Bandırma sebagai runner-up, dan PPI Sakarya yang kembali menempatkan diri di posisi ketiga.

Pada cabang Mini Soccer, pertandingan menjadi pusat perhatian penonton.

PPI Bursa berhasil menguasai jalannya kompetisi dan keluar sebagai juara pertama. PPI Kırklareli meraih posisi kedua berkat strategi permainan yang rapi, sementara PPI Sakarya kembali menunjukkan konsistensi mereka dengan mengisi peringkat ketiga.

Penghargaan individu turut mewarnai kemeriahan acara.