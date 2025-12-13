Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Rusia Vs Ukraina

Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.389: Aset Rusia Dibekukan UE, Moskow Balas Gugat Euroclear

Uni Eropa membekukan aset bank sentral Rusia €210 miliar tanpa batas waktu, memicu gugatan Moskow terhadap Euroclear.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Endra Kurniawan
Kremlin.ru
VLADIMIR PUTIN - Foto ini diambil dari laman Kremlin pada Rabu (12/3/2025), memperlihatkan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam upacara pemberian penghargaan kenegaraan kepada perwira Kementerian Pertahanan dan Garda Nasional Rusia yang diadakan di Kremlin pada 23 Februari 2025. Terkini, Uni Eropa membekukan aset bank sentral Rusia €210 miliar tanpa batas waktu, memicu gugatan Moskow terhadap Euroclear. 

Ringkasan Berita:
  • Perang Rusia–Ukraina memasuki hari ke-1.389 dengan dinamika geopolitik yang kian kompleks.
  • Uni Eropa membekukan aset bank sentral Rusia €210 miliar sekitar Rp3.600 triliun tanpa batas waktu, memicu gugatan Moskow terhadap Euroclear.
  • AS mendorong rencana Ukraina bergabung dengan UE pada 2027, namun ditolak diplomat Eropa.

 

TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia–Ukraina telah memasuki hari ke-1.389 pada Sabtu (13/12/2025).

Konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1991.

Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan.

Puncak friksi muncul pada 2014, ketika Revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintah Ukraina yang dianggap dekat dengan Rusia.

Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Krimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas.

Ketegangan tersebut, berubah menjadi perang besar pada Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina.

Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir.

Uni Eropa menyetujui pembekuan aset bank sentral Rusia senilai €210 miliar sekitar Rp 3.600 triliun tanpa batas waktu.

Keputusan Uni Eropa itu muncul beberapa jam setelah bank sentral Rusia mengumumkan langkah hukum.

Konflik yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan perebutan wilayah kini berkembang menjadi pertarungan kepentingan geopolitik, persaingan narasi kekuatan global, serta taruhan masa depan tatanan keamanan internasional.

Sejumlah analis menilai akar permasalahan sangat rumit, sehingga jalan menuju perdamaian masih tampak jauh dan penuh rintangan.

Berikut rangkuman perkembangan terbaru perang Rusia–Ukraina pada hari ke-1.389 pada Sabtu (13/12/2025):

Baca juga: Rusia Isyaratkan Tak Suka Proposal Perdamaian Ukraina yang Baru, tapi Kyiv Setujui Poin-poin Penting

Uni Eropa Bekukan Aset Rusia €210 Miliar

Uni Eropa menyetujui pembekuan aset bank sentral Rusia senilai €210 miliar tanpa batas waktu, The Guardian melaporkan.

Aset tersebut disimpan di berbagai lembaga keuangan di Eropa.

Halaman 1/4
1234
Tags:
perang Rusia-Ukraina
Volodymyr Zelensky
Mahkamah Pidana Internasional
Konflik Rusia Vs Ukraina
perang
