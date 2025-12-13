Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.389: Aset Rusia Dibekukan UE, Moskow Balas Gugat Euroclear

Ringkasan Berita: Perang Rusia–Ukraina memasuki hari ke-1.389 dengan dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Uni Eropa membekukan aset bank sentral Rusia €210 miliar sekitar Rp3.600 triliun tanpa batas waktu, memicu gugatan Moskow terhadap Euroclear.

AS mendorong rencana Ukraina bergabung dengan UE pada 2027, namun ditolak diplomat Eropa.

TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia–Ukraina telah memasuki hari ke-1.389 pada Sabtu (13/12/2025).

Konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1991.

Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan.

Puncak friksi muncul pada 2014, ketika Revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintah Ukraina yang dianggap dekat dengan Rusia.

Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Krimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas.

Ketegangan tersebut, berubah menjadi perang besar pada Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina.

Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir.

Uni Eropa menyetujui pembekuan aset bank sentral Rusia senilai €210 miliar sekitar Rp 3.600 triliun tanpa batas waktu.

Keputusan Uni Eropa itu muncul beberapa jam setelah bank sentral Rusia mengumumkan langkah hukum.

Konflik yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan perebutan wilayah kini berkembang menjadi pertarungan kepentingan geopolitik, persaingan narasi kekuatan global, serta taruhan masa depan tatanan keamanan internasional.

Sejumlah analis menilai akar permasalahan sangat rumit, sehingga jalan menuju perdamaian masih tampak jauh dan penuh rintangan.

Berikut rangkuman perkembangan terbaru perang Rusia–Ukraina pada hari ke-1.389 pada Sabtu (13/12/2025):

Uni Eropa Bekukan Aset Rusia €210 Miliar

Uni Eropa menyetujui pembekuan aset bank sentral Rusia senilai €210 miliar tanpa batas waktu, The Guardian melaporkan.

Aset tersebut disimpan di berbagai lembaga keuangan di Eropa.