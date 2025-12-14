Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Rusia Vs Ukraina

Zelenskyy akan Bertemu Tim AS dan Eropa di Jerman, Apa yang Dibahas?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan membahas rencana perdamaian dengan tim AS dan Eropa di Jerman pada hari Senin besok.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nuryanti
zoom-in Zelenskyy akan Bertemu Tim AS dan Eropa di Jerman, Apa yang Dibahas?
Facebook Zelensky
ZELENSKYY - Foto diunduh dari Facebook Zelensky, Sabtu (27/9/2025), memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam unggahan pada Jumat, 26 September 2025. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan membahas rencana perdamaian dengan tim AS dan Eropa di Jerman pada Senin, 15 Desember 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Zelenskyy akan bertemu dengan delegasi AS dan Eropa pada hari Senin, 15 Desember 2025 di Jerman.
  • Agenda pertemuan itu untuk membahas rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina.
  • Perang Rusia–Ukraina memasuki hari ke-1.390 saat militer Ukraina meledakkan pipa yang disusupi pasukan Rusia di Kupyansk.

 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan ia akan segera bertemu dengan perwakilan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan mitra Eropa pada 15 Desember 2025 di Berlin, Jerman.

Mereka akan membahas topik terkait "kesepakatan politik" untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina.

"Yang terpenting adalah saya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Presiden (AS Donald) Trump, dan juga akan ada pertemuan dengan mitra Eropa kami, dengan banyak pemimpin mengenai landasan perdamaian - sebuah kesepakatan politik untuk mengakhiri perang," kata Zelensky, Sabtu, (13/12/2025).

Zelenskyy akan mendengarkan laporan akhir dari kepala delegasi negosiasi Ukraina dan Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, Rustem Umerov, serta anggota tim lainnya mengenai kontak mereka terkait proses perdamaian yang telah berlangsung.

Di sisi lain, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Andriy Hnatov dan perwakilan sektor pertahanan dan keamanan akan membahas detail jaminan keamanan untuk Ukraina.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara itu, pejabat pemerintah Ukraina dan AS serta Eropa melakukan pembicaraan mengenai rekonstruksi dan pembangunan Ukraina pasca-perang.

Zelenskyy yakin Ukraina kini memiliki peluang signifikan untuk mengakhiri perang, seperti diberitakan Suspilne.

Ia memastikan pihak berwenang Ukraina berupaya memastikan perdamaian yang layak bagi Ukraina.

"Dan agar ada jaminan - jaminan, pertama-tama, bahwa Rusia tidak akan kembali ke Ukraina dengan invasi ketiga... dan kami akan bekerja seaktif dan sekonstruktif mungkin di Berlin beberapa hari ini dengan semua orang yang benar-benar dapat menormalisasi kesepakatan ini," kata Presiden Ukraina.

Ia menjelaskan akan ada pertemuan dan komunikasi lebih lanjut mengenai jalur negosiasi.

Dengan yakin ia mengatakan posisi Ukraina dalam negosiasi "kuat" karena Angkatan Bersenjata Ukraina memegang posisi di garis depan, dan perusahaan serta bisnis memproduksi senjata.

Baca juga: Drone Ukraina Hantam Dua Anjungan Minyak Rusia di Laut Kaspia Milik Lukoil

Sebelumnya, Zelenskyy yakin gencatan senjata Rusia dan Ukraina akan berlaku setelah penandatanganan kerangka kerja perjanjian perdamaian.

Ukraina telah menyampaikan reaksinya kepada AS mengenai proposal perdamaian yang dibahas oleh delegasi AS dengan Presiden Rusia Putin di Moskow pada 2 Desember lalu.

Menurut Zelenskyy, draf perjanjian itu mencakup pengurangan pasukan Ukraina yang disepakati menjadi 800.000 prajurit.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Halaman 1/3
123
Tags:
Rusia
Ukraina
Volodymyr Zelenskyy
Amerika Serikat
Eropa
Jerman
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas