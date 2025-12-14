Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Rusia Vs Ukraina

Ketika Rusia dan Ukraina Saling Lancarkan Serangan, AS dan Eropa Siap untuk Pembicaraan Perdamaian

Para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa akan mengadakan serangkaian pertemuan di Berlin, Jerman, dalam beberapa hari mendatang.

Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Layanan Darurat Ukraina/Telegram
HANCUR KENA RUDAL - Sebuah gedung apartemen runtuh sebagian setelah serangan Rusia pada Kamis (31/7/2025) di Kiev Ukraina. Para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa akan mengadakan serangkaian pertemuan di Berlin, Jerman, dalam beberapa hari mendatang. 

Ringkasan Berita:
  • Moskow membombardir infrastruktur listrik Ukraina dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal.
  • Kyiv juga melancarkan serangan mematikan sendiri di wilayah barat daya Rusia.
  • Para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa akan mengadakan serangkaian pertemuan di Berlin, Jerman, dalam beberapa hari mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut saat para diplomat berupaya mewujudkan perdamaian.

Moskow membombardir infrastruktur listrik Ukraina dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal pada Sabtu (13/12/2025).

Sementara, Kyiv melancarkan serangan mematikan sendiri di wilayah barat daya Rusia, sehari sebelum pembicaraan yang melibatkan pejabat senior Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan mengakhiri perang dijadwalkan untuk dilanjutkan.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengatakan bahwa para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa akan mengadakan serangkaian pertemuan di Berlin, Jerman, dalam beberapa hari mendatang.

Zelenskyy menambahkan bahwa ia akan bertemu secara pribadi dengan utusan Presiden AS Donald Trump.

“Yang terpenting, saya akan bertemu dengan utusan Presiden Trump, dan juga akan ada pertemuan dengan mitra-mitra Eropa kami, dengan banyak pemimpin, mengenai landasan perdamaian — sebuah kesepakatan politik untuk mengakhiri perang,” kata Zelenskyy dalam pidato kepada bangsa pada Sabtu malam, dikutip dari AP News.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner, akan berangkat ke Berlin untuk pembicaraan tersebut.

Para pejabat AS telah berupaya selama berbulan-bulan untuk menyeimbangkan tuntutan dari masing-masing pihak, ketika Trump mendesak agar perang Rusia segera berakhir dan semakin jengkel dengan penundaan yang terjadi.

Pencarian kompromi yang mungkin telah menemui hambatan besar, termasuk pihak mana yang akan menguasai wilayah Donbas timur Ukraina, yang sebagian besar diduduki oleh pasukan Rusia.

“Peluangnya sangat besar saat ini, dan ini penting bagi setiap kota kita, bagi setiap komunitas Ukraina kita,” kata Zelenskyy.

“Kami berupaya untuk memastikan perdamaian bagi Ukraina berjalan dengan bermartabat, dan untuk mengamankan jaminan — jaminan, di atas segalanya — bahwa Rusia tidak akan kembali ke Ukraina untuk invasi ketiga," terangnya.

Baca juga: Membaca Arah Diplomasi Presiden Prabowo ke Rusia di Tengah Penanganan Bencana Sumatra

Rusia Kembali Targetkan Infrastruktur Energi Ukraina

Diberitakan ABC News, Rusia menargetkan infrastruktur energi Ukraina dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak dalam "serangan besar-besaran" lainnya pada Jumat (12/12/2025) malam hingga Sabtu (13/12/2025) pagi, kata pihak berwenang Ukraina.

"Semua layanan yang diperlukan saat ini sedang berupaya memulihkan pasokan listrik dan air di komunitas kami yang terkena dampak serangan Rusia semalam," tulis Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam sebuah unggahan di X.

"Sekali lagi, serangan utama menargetkan sektor energi kami, wilayah selatan negara itu, dan wilayah Odesa," lanjutnya.

Rusia menggunakan hampir 500 drone dan rudal dalam serangan gabungan terhadap fasilitas infrastruktur penting Ukraina semalam, kata Angkatan Udara Ukraina pada Sabtu pagi.

