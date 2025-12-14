Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia: 12 Tewas, Sasar Kaum Yahudi Saat Hanukkah
Dari 29 korban luka tersebut, ada dua orang petugas polisi yang kondisinya dilaporkan kritis.
Penulis: Hasiolan E.P.G
TRIBUNNEWS.COM - Penembakan massal dilaporkan terjadi di pantai Bondi, Australia, Minggu (14/12/2025).
Laporan terbaru menyebutkan korban tewas kini mencapai 12 orang, lapor BBC.
Selain korban jiwa, sebanyak 29 orang dilaporkan mengalami luka-luka serius dan dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat.
Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyatakan, penembakan dilakukan dua tersangka.
"Satu pelaku tewas dan satu lagi ditahan," kata Chris Minns dikutip dari Aljazeera.
Targetkan Kaum Yahudi
Chris Minns menyatakan, serangan menargetkan komunitas Yahudi Sydney pada hari pertama perayaan kaum Yahudi, Hanukkah.
"Apa yang seharusnya menjadi malam damai dan sukacita yang dirayakan di komunitas itu bersama keluarga dan pendukung telah hancur oleh serangan jahat dan mengerikan ini," ujarnya.
Pihak Kepolisian setempat mengabarkan kalau ada lebih dari 1.000 orang hadir dalam perayaan hari raya Yahudi Hanukkah di Pantai Bondi.
Pemerintah Australia mencatat bahwa penembakan tersebut telah ditetapkan sebagai "peristiwa terorisme".
Berikut keterangan pihak berwenang New South Wales mengenai insiden di Pantai Bondi seperti dirangkum dari berbagai sumber:
- Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 12 orang , kata Perdana Menteri Chris Minns, menambahkan bahwa serangan itu "dirancang untuk menargetkan komunitas Yahudi Sydney".
- Komisaris Polisi Mal Lanyon secara resmi menyatakan kejadian itu sebagai "insiden teroris" , menambahkan bahwa ada lebih dari 1.000 orang di lokasi tersebut , banyak di antaranya merayakan festival Yahudi Hanukkah.
- Mal Lanyon mengatakan 29 orang telah dibawa ke rumah sakit, termasuk seorang anak - di antaranya adalah dua petugas polisi yang berada dalam kondisi "serius, mendekati kritis" dan keduanya sedang menjalani operasi.
- Dari dua pelaku penembakan, satu tewas dan yang lainnya "dalam kondisi serius di rumah sakit", kata Mal Lanyon.
- Polisi belum merilis informasi tentang para pelaku penembakan saat ini - tetapi Lanyon menambahkan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah ada pelaku penembakan ketiga yang terlibat.
- Polisi menemukan " alat peledak rakitan di dalam sebuah mobil yang terkait dengan pelaku yang meninggal dunia" - unit penyelamat penjinak bom berada di lokasi kejadian di Campbell Parade, Bondi.
- Minns memberikan penghormatan kepada seorang pria yang terekam sedang bergulat dengan salah satu tersangka penyerang dan merebut senjatanya.
