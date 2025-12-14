Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia: 12 Tewas, Sasar Kaum Yahudi Saat Hanukkah

TRIBUNNEWS.COM - Penembakan massal dilaporkan terjadi di pantai Bondi, Australia, Minggu (14/12/2025).

Laporan terbaru menyebutkan korban tewas kini mencapai 12 orang, lapor BBC.

Selain korban jiwa, sebanyak 29 orang dilaporkan mengalami luka-luka serius dan dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat.

Dari 29 korban luka tersebut, ada dua orang petugas polisi yang kondisinya dilaporkan kritis.

Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyatakan, penembakan dilakukan dua tersangka.

"Satu pelaku tewas dan satu lagi ditahan," kata Chris Minns dikutip dari Aljazeera.

Targetkan Kaum Yahudi

Chris Minns menyatakan, serangan menargetkan komunitas Yahudi Sydney pada hari pertama perayaan kaum Yahudi, Hanukkah.

"Apa yang seharusnya menjadi malam damai dan sukacita yang dirayakan di komunitas itu bersama keluarga dan pendukung telah hancur oleh serangan jahat dan mengerikan ini," ujarnya.

Pihak Kepolisian setempat mengabarkan kalau ada lebih dari 1.000 orang hadir dalam perayaan hari raya Yahudi Hanukkah di Pantai Bondi.

Pemerintah Australia mencatat bahwa penembakan tersebut telah ditetapkan sebagai "peristiwa terorisme".

Berikut keterangan pihak berwenang New South Wales mengenai insiden di Pantai Bondi seperti dirangkum dari berbagai sumber: