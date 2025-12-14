Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Tewaskan 12 Orang, Targetkan Komunitas Yahudi

Penembakan massal telah terjadi di Pantai Bondi, Australia pada Minggu (14/12/2025). Dalam penembakan ini 12 orang dilaporkan tewas.

Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Tewaskan 12 Orang, Targetkan Komunitas Yahudi
YouTube Guardian Australia/Tangkapan Layar YouTube
Tangkapan layar CCTV di Pantai Bondi, Australia telah merekam orang-orang yang melarikan diri setelah penembakan massal pada Minggu (14/12/2025) malam. 

Ringkasan Berita:
  • Penembakan massal di Pantai Bondi, Australia pada Minggu (14/12/2025) telah menewaskan 12 orang.
  • Pelaku melakukan penembakan saat acara perayaan Hari Raya Hanukkah.
  • Salah satu pelaku yang diidentifikasi sebagai Naveed Akram (24), berhasil ditembak mati oleh polisi di lokasi kejadian.

TRIBUNNEWS.COM - Penembakan massal telah mengguncang Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) malam waktu setempat.

Insiden penembakan massal yang menyasar acara perayaan Hari Raya Hanukkah tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai hampir 30 orang lainnya.

Hanukkah adalah Festival Cahaya Yahudi selama delapan hari yang memperingati pentahbisan kembali Bait Suci Yerusalem setelah kemenangan kaum Makabe atas penjajah Yunani-Suriah.

Komisaris Polisi New South Wales (NSW), Mal Lanyon, mengonfirmasi penembakan tersebut telah ditetapkan sebagai peristiwa terorisme, mengingat target dan senjata yang digunakan oleh para pelaku.

Mengutip ABC, penembakan terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat di dekat Campbell Parade, area yang berdekatan dengan Pantai Bondi.

Saat kejadian, ratusan orang berkumpul untuk acara "Chanukah by the Sea" yang diselenggarakan oleh komunitas Chabad of Bondi.

Lanyon merinci jumlah korban tewas mencapai 12 orang.

Korban tewas tersebut termasuk satu orang petugas polisi dan satu dari dua pelaku penembakan.

Sementara itu, setidaknya 29 orang lainnya terluka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Sydney, termasuk beberapa di antaranya dalam kondisi kritis.

"Serangan ini dirancang untuk menargetkan komunitas Yahudi Sydney pada hari pertama Hanukkah," ujar Premier NSW, Chris Minns dalam konferensi pers.

Minns menambahkan bahwa apa yang seharusnya menjadi "malam damai dan sukacita" telah hancur oleh "serangan jahat yang mengerikan".

Baca juga: Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia: 12 Tewas, Sasar Kaum Yahudi Saat Hanukkah

Pihak kepolisian menyatakan terdapat dua pelaku penembakan.

Salah satu pelaku yang diidentifikasi sebagai Naveed Akram (24), berhasil ditembak mati oleh polisi di lokasi kejadian.

Sementara pelaku kedua ditangkap dan berada dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Operasi keamanan segera dilancarkan secara masif.

Tags:
Penembakan Massal
Pantai Bondi
Australia
Yahudi
Hanukkah
