Seorang Tersangka Penembakan Pantai Bondi Australia 'Orang Dalam Intelijen': Berondong Peluru dari Jembatan

TRIBUNNEWS.COM - Satu di antara dua tersangka penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, negara bagian Australia, Minggu (14/12/2025) disebut-sebut sebagai bukan sosok asing di dinas keamanan australia.

BBC mengutip narasumber kepolisian setempat melaporkan kalau, "Kepolisian mengatakan mereka "mengetahui" salah satu terduga pelaku penembakan tetapi mereka "hanya memiliki sedikit sekali informasi" tentangnya."

Baca juga: Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia: 12 Tewas, Sasar Kaum Yahudi Saat Hanukkah

Kepala intelijen Australia, Mike Burgess, mengatakan masih terlalu dini untuk memberikan rincian tentang apakah para tersangka pelaku penembakan tersebut berada dalam pantauan dinas keamanan.

Namun ia mengatakan: "Salah satu individu ini dikenal oleh kami tetapi bukan [dari] perspektif ancaman langsung, jadi jelas kami perlu melihat apa yang terjadi."

Berondong Peluru dari Jembatan

Sejumlah laporan saksi mata menyatakan kalau para pelaku memberondong tembakan dari atas jembatan di dekat Pantai Bondi ke arah kerumunan komunitas Yahudi yang tengah berpesta dalam perayaan Hanukkah.

Disebutkan, ada lebih dari 1.000 orang yang hadir dalam pesta perayaan tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

Kepolisian kemudian memburu dan melumpuhkan para pelaku. Satu orang pelaku dinyatakan tewas, sedangkan satu lainnya dalam kondisi kritis.

Penembakan itu menewaskan 12 orang dan 29 orang luka-luka, termasuk dua anggota kepolisian setempat yang berada dalam kondisi serius.

Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menyatakan menemukan sejumlah bom rakitan dalam sebuah mobil.

PENEMBAKAN PANTAI BONDI - Tangkap layar dari BBC menunjukkan ilustrasi lokasi kejadian penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut, sedangkan dua orang pelaku, satu dinyatakan tewas.

"Beberapa mobil penyelamat polisi telah tiba di tempat parkir, dekat jembatan tempat para penembak melepaskan tembakan - dan dekat dengan sebuah mobil yang ditemukan berisi alat peledak improvisasi (IED)," tulis laporan tersebut.

Kepolisian New South Wales menyatakan kalau, "Perangkat-perangkat tersebut telah diamankan, sedang dipindahkan, ini bukan lagi zona larangan masuk, ini adalah tempat kejadian perkara - tetapi para penyelidik polisi diperkirakan akan tetap berada di lokasi sepanjang malam."

Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon mengatakan akan ada "investigasi signifikan" yang dipimpin oleh unit antiterorisme. "Tidak ada satu pun detail yang akan diabaikan," tambahnya.

Dia mengatakan bahwa pelaku kedua di balik serangan itu berada dalam "kondisi serius di rumah sakit".

Disebutkan, pelaku lainnya telah meninggal dunia.

Kepanikan Luar Biasa, Mau Kabur Hingga Menabrak