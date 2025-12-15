Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

JBIC Dukung Ekspansi Manufaktur Jepang di Indonesia lewat Skema Jaminan Pinjaman

JBIC menandatangani jaminan pinjaman dengan Aichi Bank untuk mendukung ekspansi Sasahara Indonesia dan industri otomotif Jepang di Tanah Air

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in JBIC Dukung Ekspansi Manufaktur Jepang di Indonesia lewat Skema Jaminan Pinjaman
Tribunnews.com/HO
BANTUAN PENDANAAN - PT Sasahara Indonesia yang berdiri tahun 2012 di Komplek Industri De Prima Terra, Tegalluar, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang desain dan pembuatan cetakan pres (press mould). Manufaktur dan penjualan stamping die (cetakan stamping) untuk suku cadang otomotif 
Ringkasan Berita:
  • JBIC menandatangani perjanjian jaminan pinjaman dengan Aichi Bank senilai 90 juta yen untuk mendukung ekspansi Sasahara Indonesia, anak usaha Sasahara Mold Jepang
  • Pembiayaan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi dan pengadaan peralatan baru pembuatan stamping die bagi suku cadang otomotif  
  • JBIC menilai langkah ini akan memperkuat rantai pasok perusahaan Jepang, meningkatkan daya saing industri, serta mendukung ekspansi UKM Jepang di pasar Asia Tenggara

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO Japan Bank for International Cooperation (JBIC), lembaga keuangan publik Jepang mengumumkan dukungan baru bagi ekspansi industri manufaktur Jepang di Indonesia.

JBIC menandatangani perjanjian jaminan pinjaman dengan Aichi Bank Co., Ltd., dengan pokok yang dijamin sebesar 90 juta yen, Senin (15/12/2025). 

"Jaminan tersebut terkait pinjaman Aichi Bank kepada Sasahara Indonesia (PSI), anak perusahaan dari Sasahara Mold Co., Ltd. yang bermarkas di Prefektur Aichi, Jepang.

Skema ini dikategorikan sebagai jaminan pinjaman lintas batas, untuk membantu PSI menghimpun dana yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnisnya di Indonesia," ungkap sumber Tribunnews.com Senin (15/12/2025).

Menurut keterangan, pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung PSI dalam menghadapi peningkatan beban produksi serta pengenalan peralatan baru guna meningkatkan kapasitas produksi khususnya untuk kegiatan pembuatan dan penjualan stamping die (cetakan stamping) bagi suku cadang otomotif.

Sasahara Mold Spesialis Stamping Die Sejak 1968

Sasahara Mold merupakan perusahaan kecil dan menengah (UKM) Jepang yang telah memproduksi dan menjual cetakan stamping untuk komponen otomotif sejak didirikan pada 1968.

Rekomendasi Untuk Anda

Perusahaan ini dikenal memiliki teknologi pembuatan cetakan yang mampu menangani material seperti aluminium serta material high tensile/ultra high tensile yang digunakan luas di industri otomotif modern.

Untuk mempercepat proses dan menekan waktu tunggu produksi, Sasahara Mold juga mengembangkan strategi digitalisasi pengetahuan manufaktur serta penerapan sistem CAD dalam proses desain dan produksi.

Sasahara Mold mendirikan PSI di Indonesia pada 2012, dengan fokus bisnis memasok cetakan (die) kepada produsen suku cadang mobil Jepang yang berekspansi di Indonesia.

Indonesia dinilai sebagai pasar penting bagi pabrikan otomotif Jepang, dan permintaan kendaraan diproyeksikan tetap kuat seiring pertumbuhan ekonomi dan faktor pendukung lainnya.

Melalui penguatan kapasitas PSI, Sasahara Mold menargetkan perluasan bisnis yang lebih agresif di Indonesia dan Asia Tenggara.

Perkuat Rantai Pasok Jepang di Indonesia

JBIC menilai langkah ini akan mendukung pengembangan bisnis luar negeri UKM Jepang, sekaligus berkontribusi pada penjagaan dan peningkatan daya saing internasional industri Jepang, serta memperkuat rantai pasok perusahaan Jepang di Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan publik, JBIC menegaskan akan terus memberikan dukungan keuangan bagi ekspansi luar negeri UKM Jepang di pasar pertumbuhan seperti Asia Tenggara, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan regional.

Diskusi perbankan  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang, gratis bergabung. Kirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Jepang
Pinjaman Uang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Cinta di Usia 88 Tahun, Profesor Jepang Nobukuni Koyasu Temukan Kehidupan Kedua

Cinta di Usia 88 Tahun, Profesor Jepang Nobukuni Koyasu Temukan Kehidupan Kedua

JBIC Kucurkan Pembiayaan Rp 56,1 Miliar untuk Produksi Suku Cadang Otomotif Jepang di Indonesia

JBIC Kucurkan Pembiayaan Rp 56,1 Miliar untuk Produksi Suku Cadang Otomotif Jepang di Indonesia

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas