Profil Rob Reiner, Sutradara Amerika yang Ditemukan Tewas Bersama Istri, Diduga Dihabisi Anaknya

Ringkasan Berita: Sutradara ternama Amerika Serikat, Rob Reiner (78), dan istrinya Michele Singer Reiner (68), ditemukan tewas pada 14 Desember 2025

Sumber eksklusif PEOPLE melaporkan bahwa keduanya dibunuh oleh anak mereka, Nick Reiner (32), meski polisi belum mengonfirmasi.

Rob Reiner dikenal sebagai aktor dan sutradara berpengaruh dengan karya besar seperti The Princess Bride, When Harry Met Sally, dan A Few Good Men, serta aktif dalam gerakan politik liberal.



TRIBUNNEWS.COM – Sutradara film Amerika Serikat, Rob Reiner (78), dan istrinya, Michele Singer Reiner (68), ditemukan tewas pada Minggu (14/12/2025) sore waktu setempat.

Mengutip sumber eksklusif PEOPLE yang berbicara dengan anggota keluarga, keduanya diduga dibunuh oleh anak mereka sendiri, Nick Reiner (32).

Namun, polisi belum mengonfirmasi keterangan tersebut.

Nick saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang.

Profil Rob Reiner

Rob Reiner merupakan seorang sutradara, produser, sekaligus aktor ternama Amerika Serikat.

Mengutip Britannica, Rob Reiner lahir pada 6 Maret 1947 di Bronx, New York, AS.

Ia merupakan putra dari komedian legendaris Carl Reiner dan aktris serta penyanyi Estelle Lebost.

Reiner dikenal luas berkat perannya sebagai Michael “Meathead” Stivic dalam serial televisi All in the Family (1971–1979).

Sebagai sutradara, Reiner menghasilkan sejumlah film yang memiliki dampak budaya besar, di antaranya This Is Spinal Tap (1984), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), dan A Few Good Men (1992).

Setelah sukses sebagai aktor di All in the Family, Reiner beralih ke dunia di balik layar.

ROB REINER TEWAS - Tangkap layar YouTube Entertainment Tonight pada 15 Desember 2025 menampilkan file arsip Rob Reiner, sutradara Amerika yang ditemukan tewas bersama istrinya. Anak mereka, Nick Reiner, diduga sebagai pelaku pembunuhan. (tangkapan layar)

Debut penyutradaraannya dimulai lewat film televisi Sonny Boy pada 1974.

Pada 1987, ia turut mendirikan rumah produksi Castle Rock Entertainment.

Di luar dunia perfilman, Rob Reiner juga aktif dalam gerakan politik liberal, khususnya dalam isu pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan, serta hak-hak komunitas LGBT.

Rob dan Michele bertemu ketika Reiner menyutradarai When Harry Met Sally.

Keduanya menikah pada 1989 dan dikaruniai tiga anak, yakni Jake, Nick, dan Romy.