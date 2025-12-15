Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Hollywood

Profil Rob Reiner, Sutradara Amerika yang Ditemukan Tewas Bersama Istri, Diduga Dihabisi Anaknya

Sutradara ternama Amerika Serikat, Rob Reiner (78), dan istrinya Michele Singer Reiner (68), ditemukan tewas pada 14 Desember 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Profil Rob Reiner, Sutradara Amerika yang Ditemukan Tewas Bersama Istri, Diduga Dihabisi Anaknya
Tangkap layar YouTube Entertainment Tonight
ROB REINER TEWAS - Tangkap layar YouTube Entertainment Tonight pada 15 Desember 2025 menampilkan file arsip Rob Reiner, sutradara Amerika yang ditemukan tewas bersama istrinya. Anak mereka, Nick Reiner, diduga sebagai pelaku pembunuhan. 

Ringkasan Berita:
  • Sutradara ternama Amerika Serikat, Rob Reiner (78), dan istrinya Michele Singer Reiner (68), ditemukan tewas pada 14 Desember 2025
  • Sumber eksklusif PEOPLE melaporkan bahwa keduanya dibunuh oleh anak mereka, Nick Reiner (32), meski polisi belum mengonfirmasi.
  • Rob Reiner dikenal sebagai aktor dan sutradara berpengaruh dengan karya besar seperti The Princess Bride, When Harry Met Sally, dan A Few Good Men, serta aktif dalam gerakan politik liberal.


TRIBUNNEWS.COM – Sutradara film Amerika Serikat, Rob Reiner (78), dan istrinya, Michele Singer Reiner (68), ditemukan tewas pada Minggu (14/12/2025) sore waktu setempat.

Mengutip sumber eksklusif PEOPLE yang berbicara dengan anggota keluarga, keduanya diduga dibunuh oleh anak mereka sendiri, Nick Reiner (32).

Namun, polisi belum mengonfirmasi keterangan tersebut.

Nick saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang.

Profil Rob Reiner

Rob Reiner merupakan seorang sutradara, produser, sekaligus aktor ternama Amerika Serikat.

Mengutip Britannica, Rob Reiner lahir pada 6 Maret 1947 di Bronx, New York, AS.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia merupakan putra dari komedian legendaris Carl Reiner dan aktris serta penyanyi Estelle Lebost.

Reiner dikenal luas berkat perannya sebagai Michael “Meathead” Stivic dalam serial televisi All in the Family (1971–1979).

Sebagai sutradara, Reiner menghasilkan sejumlah film yang memiliki dampak budaya besar, di antaranya This Is Spinal Tap (1984), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), dan A Few Good Men (1992).

Setelah sukses sebagai aktor di All in the Family, Reiner beralih ke dunia di balik layar. 

ROB REINER TEWAS - Tangkap layar YouTube Entertainment Tonight pada 15 Desember 2025 menampilkan file arsip Rob Reiner, sutradara Amerika yang ditemukan tewas bersama istrinya. Anak mereka, Nick Reiner, diduga sebagai pelaku pembunuhan.
ROB REINER TEWAS - Tangkap layar YouTube Entertainment Tonight pada 15 Desember 2025 menampilkan file arsip Rob Reiner, sutradara Amerika yang ditemukan tewas bersama istrinya. Anak mereka, Nick Reiner, diduga sebagai pelaku pembunuhan. (tangkapan layar)

Debut penyutradaraannya dimulai lewat film televisi Sonny Boy pada 1974.

Pada 1987, ia turut mendirikan rumah produksi Castle Rock Entertainment.

Baca juga: Sosok Harrison Ford, Aktor Hollywood Viral Marah-marah ke Zulkifli Hasan, Bahas soal Kerusakan Hutan

Di luar dunia perfilman, Rob Reiner juga aktif dalam gerakan politik liberal, khususnya dalam isu pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan, serta hak-hak komunitas LGBT.

Rob dan Michele bertemu ketika Reiner menyutradarai When Harry Met Sally.

Keduanya menikah pada 1989 dan dikaruniai tiga anak, yakni Jake, Nick, dan Romy.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

Siapa di Balik Surat Bantuan Bencana Aceh ke PBB? Pengamat Ingatkan Bahaya Politisasi

Halaman 1/3
123
Tags:
Rob Reiner
Profil
sutradara
Amerika Serikat
Michele Singer Reiner
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Hollywood

Kronologi Lengkap Kasus P Diddy: Tuduhan Pemerkosaan hingga Vonis Tak Bersalah atas Perdagangan Seks

Kronologi Lengkap Kasus P Diddy: Tuduhan Pemerkosaan hingga Vonis Tak Bersalah atas Perdagangan Seks

Rapper P Diddy Divonis Tak Bersalah dalam Kasus Perdagangan Seks tapi Bersalah atas Kasus Prostitusi

Rapper P Diddy Divonis Tak Bersalah dalam Kasus Perdagangan Seks tapi Bersalah atas Kasus Prostitusi

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas