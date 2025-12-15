Acara Tanıtım Günü 2025 Kenalkan Keanekaragaman Budaya Indonesia di Turki

Ringkasan Berita: Kegiatan kebudayaan Tanıtım Günü 2025 di Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Turki, sukses memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia kepada masyarakat Turki serta komunitas internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Kegiatan kebudayaan Tanıtım Günü 2025 yang diselenggarakan pada 10 Desember 2025 di kampus Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Turki, sukses memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman Indonesia kepada masyarakat Turki serta komunitas internasional.

Mengusung tema “Pesona Keanekaragaman Indonesia untuk Dunia,” kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai budaya, pariwisata, dan kuliner khas Indonesia.

Acara dibuka dengan sambutan dari Rektor Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. İsmail Boz, yang menekankan pentingnya kegiatan semacam ini dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Turki.

Sambutan juga disampaikan oleh Mustafa Canseven selaku Balıkesir Gençlik Hizmetleri Müdürü, serta perwakilan PPI Turki dan PPI Bandırma, Muhammad Agiel Syafiie dan Farhan Sayyed Ali Mujaffar.

Sebagai pemateri utama, Muhammad Syahid Hibban dan Elfarin Damarisa Komad, mahasiswa program sarjana, memaparkan presentasi tentang budaya Indonesia yang mencakup seni tradisional, destinasi wisata, dan ragam kuliner Nusantara.

Antusiasme peserta semakin meningkat melalui kegiatan interaktif, salah satunya workshop batik hasil kolaborasi dengan Batik x Ebru PPI Turki, yang memberi kesempatan bagi peserta untuk mencoba langsung proses membatik.

KOLABORASI INDONESIA-TURKI - Suasana acara Tanıtım Günü 2025 yang digelar di Turki, 10 Desember 2025. Acara ini memperkenalkan budaya, wisata, dan kuliner Indonesia kepada komunitas internasional. (PPI Turki)

Dalam sambutannya, Prof. Dr. İsmail Boz menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya interaksi lintas budaya, pertukaran ide, serta saling mengenal dan menghormati antar komunitas.

Selain sesi edukasi budaya, acara juga dimeriahkan dengan lomba menyusun kosakata bahasa Indonesia serta sajian kuliner khas Nusantara, seperti sate, nasi uduk, dimsum, hingga kopi durian.

Aneka kue tradisional, termasuk putri salju dan lidah kucing, turut dihadirkan untuk melengkapi pengalaman budaya bagi para pengunjung.

Salah satu peserta dari masyarakat Turki mengungkapkan kesannya bahwa acara tersebut sangat menyenangkan, dengan hidangan yang lezat dan suasana yang hangat, serta berharap kegiatan serupa dapat kembali diselenggarakan.

Tanıtım Günü 2025 dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa lokal dan internasional, dosen, serta tamu undangan.

Ketua Pelaksana, Aditya Pratama Arsan, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga sarana pembelajaran kepemimpinan, pengelolaan ego, dan penumbuhan empati demi kebaikan bersama.

Ia menambahkan bahwa acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali persatuan diaspora Indonesia di Turki.

Secara keseluruhan, Tanıtım Günü 2025 berhasil mencapai tujuannya dalam mengenalkan Indonesia secara lebih dekat, sekaligus menumbuhkan ketertarikan peserta untuk suatu hari berkunjung dan merasakan langsung kekayaan budaya Nusantara.

