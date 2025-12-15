Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Acara Tanıtım Günü 2025 Kenalkan Keanekaragaman Budaya Indonesia di Turki

Kegiatan kebudayaan Tanıtım Günü di Turki, sukses memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia kepada komunitas internasional

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Acara Tanıtım Günü 2025 Kenalkan Keanekaragaman Budaya Indonesia di Turki
PPI Turki
KOLABORASI INDONESIA-TURKI - Suasana acara Tanıtım Günü 2025 yang digelar di Turki, 10 Desember 2025. Acara ini memperkenalkan budaya, wisata, dan kuliner Indonesia kepada komunitas internasional. 
Ringkasan Berita:
  • Kegiatan kebudayaan Tanıtım Günü 2025 di Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Turki, sukses memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia kepada masyarakat Turki serta komunitas internasional.
  • Acara ini menampilkan presentasi budaya, workshop batik, lomba kosakata bahasa Indonesia
  • Ada pula sajian kuliner Nusantara yang mendapat antusiasme tinggi dari lebih dari 100 peserta


TRIBUNNEWS.COM - Kegiatan kebudayaan Tanıtım Günü 2025 yang diselenggarakan pada 10 Desember 2025 di kampus Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Turki, sukses memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman Indonesia kepada masyarakat Turki serta komunitas internasional. 

Mengusung tema “Pesona Keanekaragaman Indonesia untuk Dunia,” kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai budaya, pariwisata, dan kuliner khas Indonesia.

Acara dibuka dengan sambutan dari Rektor Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. İsmail Boz, yang menekankan pentingnya kegiatan semacam ini dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Turki.

Sambutan juga disampaikan oleh Mustafa Canseven selaku Balıkesir Gençlik Hizmetleri Müdürü, serta perwakilan PPI Turki dan PPI Bandırma, Muhammad Agiel Syafiie dan Farhan Sayyed Ali Mujaffar.

Sebagai pemateri utama, Muhammad Syahid Hibban dan Elfarin Damarisa Komad, mahasiswa program sarjana, memaparkan presentasi tentang budaya Indonesia yang mencakup seni tradisional, destinasi wisata, dan ragam kuliner Nusantara.

Antusiasme peserta semakin meningkat melalui kegiatan interaktif, salah satunya workshop batik hasil kolaborasi dengan Batik x Ebru PPI Turki, yang memberi kesempatan bagi peserta untuk mencoba langsung proses membatik.

Baca juga: Audiensi dengan Wamenhaj, PPI Dunia Sampaikan Aspirasi Kuota Petugas Haji

KOLABORASI INDONESIA-TURKI - Suasana acara Tanıtım Günü 2025 yang digelar di Turki, 10 Desember 2025. Acara ini memperkenalkan budaya, wisata, dan kuliner Indonesia kepada komunitas internasional.
KOLABORASI INDONESIA-TURKI - Suasana acara Tanıtım Günü 2025 yang digelar di Turki, 10 Desember 2025. Acara ini memperkenalkan budaya, wisata, dan kuliner Indonesia kepada komunitas internasional. (PPI Turki)

Dalam sambutannya, Prof. Dr. İsmail Boz menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya interaksi lintas budaya, pertukaran ide, serta saling mengenal dan menghormati antar komunitas.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain sesi edukasi budaya, acara juga dimeriahkan dengan lomba menyusun kosakata bahasa Indonesia serta sajian kuliner khas Nusantara, seperti sate, nasi uduk, dimsum, hingga kopi durian.

Aneka kue tradisional, termasuk putri salju dan lidah kucing, turut dihadirkan untuk melengkapi pengalaman budaya bagi para pengunjung.

Salah satu peserta dari masyarakat Turki mengungkapkan kesannya bahwa acara tersebut sangat menyenangkan, dengan hidangan yang lezat dan suasana yang hangat, serta berharap kegiatan serupa dapat kembali diselenggarakan.

Tanıtım Günü 2025 dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa lokal dan internasional, dosen, serta tamu undangan.

Ketua Pelaksana, Aditya Pratama Arsan, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga sarana pembelajaran kepemimpinan, pengelolaan ego, dan penumbuhan empati demi kebaikan bersama.

Ia menambahkan bahwa acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali persatuan diaspora Indonesia di Turki.

Secara keseluruhan, Tanıtım Günü 2025 berhasil mencapai tujuannya dalam mengenalkan Indonesia secara lebih dekat, sekaligus menumbuhkan ketertarikan peserta untuk suatu hari berkunjung dan merasakan langsung kekayaan budaya Nusantara.

(*)

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Tags:
Turki
Indonesia
PPI Dunia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

ASDP Bakal Layani 868 Ribu Kendaraan Periode Nataru 2025/2026

ASDP Bakal Layani 868 Ribu Kendaraan Periode Nataru 2025/2026

Maxim Selenggarakan Diskusi Panel Inklusif Bersama Para Pemangku Kepentingan

Maxim Selenggarakan Diskusi Panel Inklusif Bersama Para Pemangku Kepentingan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas