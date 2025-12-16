Trump Gugat BBC 10 Miliar Dolar AS karena Pidato Kerusuhan Capitol 2021 Diedit

Ringkasan Berita: Trump menggugat BBC senilai 10 miliar dolar AS atas dugaan pengeditan pidatonya menjelang kerusuhan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Federal Florida Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran hukum praktik perdagangan.

Trump menilai dokumenter Panorama menghilangkan seruan damai sehingga seolah ia mendorong kekerasan.

BBC mengakui kesalahan penilaian, namun menilai gugatan itu tidak memiliki dasar hukum kuat.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap British Broadcasting Corporation atau BBC.

BBC adalah lembaga penyiaran layanan publik Inggris yang berkantor pusat di Broadcasting House di London, Inggris.

Trump menuntut ganti rugi setidaknya 10 miliar dolar Amerika sekitar 166,5 triliun rupiah atas dugaan pengeditan pidatonya menjelang kerusuhan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 lalu.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Federal Distrik Selatan Florida pada Senin (15/12/2025) waktu setempat.

Trump melayangkan dua tuntutan terhadap lembaga penyiaran publik Inggris itu, yakni pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Praktik Perdagangan yang Menipu dan Tidak Adil Florida, masing-masing dengan nilai gugatan 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 83,25 triliun rupiah.

Menurut gugatan, BBC mengedit pidato Trump dalam film dokumenter Panorama dengan menggabungkan potongan kalimat yang dinilai memberi kesan bahwa Trump secara langsung menyerukan kekerasan.

Padahal, dalam pidato tersebut Trump juga disebut menyerukan aksi damai, bagian yang diklaim dihilangkan dalam penyuntingan.

“Saya menggugat BBC karena telah memutarbalikkan kata-kata saya, secara harfiah."

"Itu berita palsu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, sembari menuding penyuntingan itu dilakukan secara sengaja.

Trump menilai tayangan tersebut telah merusak reputasi dan menimbulkan kerugian finansial yang besar.

Dalam dokumen gugatan, ia menyebut BBC tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh, meski telah menyampaikan permintaan maaf.

BBC sebelumnya mengakui adanya kesalahan penilaian dalam proses pengeditan dan menyatakan bahwa tayangan tersebut dapat menimbulkan kesan keliru seolah Trump menyerukan kekerasan.

Pihak penyiaran menegaskan tidak ada dasar hukum kuat atas gugatan tersebut.

Sejumlah pakar hukum menilai BBC kemungkinan akan berlindung pada perlindungan kebebasan pers dalam Konstitusi AS.

Mereka berpendapat Trump harus membuktikan bahwa BBC bertindak dengan niat jahat atau secara sembrono menyesatkan publik.