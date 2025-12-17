Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Honda Perkuat Kendali Astemo Usai Akuisisi 21 Persen Saham dari Hitachi

Astemo percepat investasi di bidang teknologi maju dan menargetkan pertumbuhan berkelanjutan sembari memperkuat posisinya sebagai pemasok mega global

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Honda Perkuat Kendali Astemo Usai Akuisisi 21 Persen Saham dari Hitachi
Tribunnews.com/HO
AKUSISI - Honda Motor Co., Ltd. pada 16 Desember mengumumkan telah memutuskan untuk mengakuisisi tambahan 21 persen saham Astemo dari Hitachi, Ltd., sehingga perusahaan komponen otomotif tersebut akan berubah status menjadi anak perusahaan terkonsolidasi Honda. 

Ringkasan Berita:
  • Honda Motor Co., Ltd. pada 16 Desember mengumumkan telah memutuskan untuk mengakuisisi tambahan 21 persen saham Astemo 
  • Honda memperkuat kendalinya atas Astemo, yang sebelumnya berstatus afiliasi metode ekuitas. 
  • Astemo sendiri didirikan pada Januari 2021 melalui integrasi bisnis empat perusahaan besar, yakni Hitachi Automotive Systems, Keihin, Showa, dan Nisshin Industries. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Honda Motor Co., Ltd. pada 16 Desember mengumumkan telah memutuskan untuk mengakuisisi tambahan 21 persen saham Astemo dari Hitachi, Ltd., sehingga perusahaan komponen otomotif tersebut akan berubah status menjadi anak perusahaan terkonsolidasi Honda.

"Dengan transaksi ini, Honda memperkuat kendalinya atas Astemo, yang sebelumnya berstatus afiliasi metode ekuitas. Langkah tersebut diambil di tengah perubahan besar industri otomotif global yang bergerak cepat menuju era Software Defined Vehicle (SDV)," ungkap sumber industri otomotif Jepang kepada Tribunnews.com Selasa (16/12/2025).

Astemo sendiri didirikan pada Januari 2021 melalui integrasi bisnis empat perusahaan besar, yakni Hitachi Automotive Systems, Keihin, Showa, dan Nisshin Industries. Pada Oktober 2023, JIC Capital masuk sebagai mitra strategis baru sehingga komposisi kepemilikan saham menjadi Honda 40 persen, Hitachi 40 persen, dan JIC Capital 20 persen.

Dengan kemampuan pengembangan perangkat lunak yang kuat, Astemo mempercepat investasi di bidang teknologi maju dan menargetkan pertumbuhan berkelanjutan sembari memperkuat posisinya sebagai pemasok mega global di industri otomotif.

Honda menilai bahwa lingkungan industri otomotif terus mengalami perubahan drastis. Nilai kendaraan kini tidak lagi hanya ditentukan oleh perangkat keras, tetapi semakin bergeser ke SDV, termasuk teknologi mengemudi otonom, kecerdasan buatan (AI), serta pembaruan perangkat lunak over-the-air (OTA) yang memungkinkan peningkatan fungsi kendaraan secara berkelanjutan.

Baca juga: Honda BeAT x DanDaDan di Honda DBL, Ajak Anak Muda Bangun Semangat “BeAT ’em All”

Dalam konteks tersebut, Honda memandang perlu meningkatkan kecepatan pengembangan SDV sekaligus memperkuat daya saing biaya.

Astemo dinilai sebagai mitra strategis yang tidak hanya unggul di bidang perangkat keras, tetapi juga memiliki kapabilitas perangkat lunak tingkat tinggi.

“Pertumbuhan Astemo sangat penting bagi Honda untuk semakin memperkuat pengembangan SDV dan meningkatkan daya saing biaya,” demikian pandangan Honda dalam pernyataan resminya.

Untuk menghadapi perubahan lingkungan industri di masa depan dan membangun sistem pengembangan AI dan perangkat lunak yang efisien dan cepat, Honda menilai perlu memimpin langsung transformasi Astemo sebagai perusahaan induk. Oleh karena itu, Honda memutuskan mengakuisisi tambahan 21 persen saham dari Hitachi.

Pasca transaksi ini, struktur kepemilikan Astemo berubah menjadi Honda 61 persen, Hitachi 19 persen, dan JIC Capital tetap 20 persen.

Ke depan, Honda berencana menyelesaikan akuisisi saham tersebut pada kuartal pertama tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2027, setelah memperoleh seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan terkait lainnya.

Honda akan menjadi perusahaan induk baru Astemo dan memimpin pertumbuhan perusahaan tersebut sebagai pemasok global, sembari tetap mempertimbangkan rencana penawaran saham perdana (IPO) Astemo di masa mendatang.

Hitachi Astemo, Ltd. (ASTEMO), perusahaan komponen otomotif yang lahir dari konsolidasi besar industri Jepang.

ASTEMO resmi berdiri pada Januari 2021 sebagai perusahaan patungan antara Hitachi Ltd. dan Honda Motor Co., dengan menggabungkan empat entitas besar yakni Hitachi Automotive Systems, Keihin, Showa, dan Nissin Kogyo. Nama ASTEMO sendiri merupakan singkatan dari Advanced Sustainable Technologies for Mobility.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Honda Jepang
akusisi
Hitachi
Tribunnews
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

