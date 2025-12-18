Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

5 Populer Internasional: Replika Patung Liberty Roboh - Teguran Mantan PM Australia ke Netanyahu

Rangkuman berita populer internasional, di antaranya patung Liberty replika di Brasil roboh akibat angin kencang

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Salma Fenty
zoom-in 5 Populer Internasional: Replika Patung Liberty Roboh - Teguran Mantan PM Australia ke Netanyahu
tangkapan layar X/@Osint613; Thairath; Instagram @nemu_manga; Facebook GPO
BERITA POPULER INTERNASIONAL - Kolase foto: Tangkap layar dari video momen robohnya replika Patung Liberty di luar sebuah megastore bernama Havan, di Guaíba, Brasil, Selasa (15/12/2025); Serangan jet tempur F-16 Thailand di kawasan Chub Goki, Distrik Bantheay Ampil, Provinsi Udong Meanchey, Kamboja, Rabu malam (10/12/2025); Tangkap layar Instagram @nemu_manga, menampilkan halaman sampul sebuah komik yang ditulis seorang ibu rumah tangga asal Jepang berdasarkan pengalaman hidupnya; Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di Israel setelah kembali dari kunjungannya ke Amerika Serikat pada Rabu (1/10/2025). Inilah rangkuman berita populer internasional dalam 24 jam terakhir. 

Ringkasan Berita:
  • Rangkuman berita populer internasional, di antaranya patung Liberty replika di Brasil roboh akibat angin kencang
  • Sementara itu, pertempuran antara Thailand dan Kamboja masih berlangsung.
  • Soal perang Rusia-Ukraina, Rusia menentang partisipasi negara-negara Eropa dalam pembicaraan damai.


TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah peristiwa mewarnai pemberitaan internasional dalam 24 jam terakhir.

Di Brasil, patung Liberty replika roboh karena angin kencang, videonya beredar di media sosial.

Sementara itu, Mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull memberi teguran keras kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Berikut berita selengkapnya.

1. Replika Patung Liberty di Brasil Roboh Diterjang Angin Kencang, Tak Ada Korban Jiwa

Replika Patung Liberty setinggi sekitar 35 meter roboh akibat angin kencang yang melanda Brasil selatan, pada Senin (15/12/2025) sore.

Insiden itu terjadi di kota Guaíba, wilayah metropolitan Porto Alegre.

Rekomendasi Untuk Anda

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Patung yang berdiri di area parkir megastore milik jaringan ritel Havan tersebut ambruk setelah diterpa hembusan angin dengan kecepatan lebih dari 90 kilometer/jam.

Video kejadian yang beredar luas di media sosial memperlihatkan struktur patung perlahan miring sebelum akhirnya roboh ke area parkir yang saat itu kosong.

Wali Kota Guaíba, Marcelo Maranata, mengonfirmasi bahwa angin ekstrem menjadi penyebab utama runtuhnya replika tersebut.

Ia menyebutkan, sejak awal kejadian, pemerintah kota bersama Pertahanan Sipil langsung bergerak memantau situasi dan mengamankan lokasi untuk mencegah risiko lanjutan.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Thailand Minta Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Lebih Dulu, Juga Bersihkan Ranjau di Perbatasan

Thailand mengatakan Kamboja harus menjadi negara pertama yang mengumumkan gencatan senjata.

Upaya ini untuk menghentikan pertempuran antara kedua negara setelah lebih dari seminggu terjadi bentrokan mematikan dalam konflik perbatasan yang kembali berkobar.

Masing-masing pihak saling menyalahkan sebagai pemicu bentrokan, mengklaim membela diri dan saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Halaman 1/4
1234
Tags:
Patung Liberty
Netanyahu
PM Australia
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Netanyahu Masuk Kompleks Masjid Al-Aqsa untuk Rayakan Hanukkah

Netanyahu Masuk Kompleks Masjid Al-Aqsa untuk Rayakan Hanukkah

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas