5 Populer Internasional: Replika Patung Liberty Roboh - Teguran Mantan PM Australia ke Netanyahu

Ringkasan Berita: Rangkuman berita populer internasional, di antaranya patung Liberty replika di Brasil roboh akibat angin kencang

Sementara itu, pertempuran antara Thailand dan Kamboja masih berlangsung.

Soal perang Rusia-Ukraina, Rusia menentang partisipasi negara-negara Eropa dalam pembicaraan damai.



TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah peristiwa mewarnai pemberitaan internasional dalam 24 jam terakhir.

Di Brasil, patung Liberty replika roboh karena angin kencang, videonya beredar di media sosial.

Sementara itu, Mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull memberi teguran keras kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Berikut berita selengkapnya.

1. Replika Patung Liberty di Brasil Roboh Diterjang Angin Kencang, Tak Ada Korban Jiwa

Replika Patung Liberty setinggi sekitar 35 meter roboh akibat angin kencang yang melanda Brasil selatan, pada Senin (15/12/2025) sore.

Insiden itu terjadi di kota Guaíba, wilayah metropolitan Porto Alegre.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Patung yang berdiri di area parkir megastore milik jaringan ritel Havan tersebut ambruk setelah diterpa hembusan angin dengan kecepatan lebih dari 90 kilometer/jam.

Video kejadian yang beredar luas di media sosial memperlihatkan struktur patung perlahan miring sebelum akhirnya roboh ke area parkir yang saat itu kosong.

Wali Kota Guaíba, Marcelo Maranata, mengonfirmasi bahwa angin ekstrem menjadi penyebab utama runtuhnya replika tersebut.

Ia menyebutkan, sejak awal kejadian, pemerintah kota bersama Pertahanan Sipil langsung bergerak memantau situasi dan mengamankan lokasi untuk mencegah risiko lanjutan.

2. Thailand Minta Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Lebih Dulu, Juga Bersihkan Ranjau di Perbatasan

Thailand mengatakan Kamboja harus menjadi negara pertama yang mengumumkan gencatan senjata.

Upaya ini untuk menghentikan pertempuran antara kedua negara setelah lebih dari seminggu terjadi bentrokan mematikan dalam konflik perbatasan yang kembali berkobar.

Masing-masing pihak saling menyalahkan sebagai pemicu bentrokan, mengklaim membela diri dan saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil.