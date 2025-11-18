Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Tujuan Terkait
Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Trik Dari Psikiater Agar Kesehatan Mental Perempuan Terjaga

Di tengah tuntutan peran ganda sebagai ibu, pekerja, dan anggota masyarakat, banyak perempuan sering kewalahan mengelola kesehatan mental.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: M Alivio Mubarak Junior
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Trik Dari Psikiater Agar Kesehatan Mental Perempuan Terjaga
kompas.com
ilustrasi seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

 

Ringkasan Berita:
  • Banyak perempuan sering kewalahan dalam mengelola kesehatan mental serta emosionalnya.
  • Tak heran jika wanita mood-nya kerap berubah dan sering kali mudah emosi.
  • Psikiater berikan kunci kesehatan mental.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Di tengah tuntutan peran ganda sebagai ibu, pekerja, dan anggota masyarakat, banyak perempuan sering kewalahan dalam mengelola kesehatan mental serta emosionalnya. 

Tak heran jika wanita mood-nya kerap berubah dan sering kali mudah emosi.

Baca juga: Menko PMK Minta Dunia Usaha Jadi Garda Terdepan Atasi TBC, Stunting dan Krisis Kesehatan Mental

Untuk mengatasi ini, tidak sedikit yang mencari solusi dengan cara-cara instan untuk meredakan stres.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun, menurut dr. Karina Kalani, Sp.KJ, psikiater Filmore Medical Clinic, kunci kesehatan mental justru terletak pada hal-hal mendasar yang kerap terabaikan. 

Ia menegaskan tidak ada jalan pintas untuk mencapai kestabilan emosional. 

Baca juga: Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental bagi Remaja, Perlu Penguatan Pencegahan dari Hulu hingga Hilir

Sebaliknya, perempuan perlu membangun fondasi kuat melalui rutinitas sehari-hari.

Berikut cara mengelola kesehatan mental dan emosional:

1. Mulai dari Kesadaran Diri

Langkah pertama dan paling mendasar adalah mengenal diri sendiri. 

Di tengah kesibukan, banyak perempuan lupa berhenti sejenak untuk memeriksa apa yang sebenarnya mereka rasakan dan pikirkan. 

dr. Karina menyarankan agar setiap perempuan meluangkan waktu untuk diri sendiri.

“Sebenarnya yang paling utama adalah beri dirimu waktu, beri waktu diri sendiri untuk mengenal diri sendiri. Itu benar langkah paling pertama,” kata dr. Karina di Setiabudi One, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Halaman 1/3
123

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
psikiater
kesehatan mental
kesehatan mental perempuan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas