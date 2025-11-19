Alat Tes Covid-19 Kini Diadaptasi untuk Deteksi TBC

Ringkasan Berita: Alat tes covid-19 kini diadaptasi untuk tes TBC.

Inovasi ini dihasilkan produsen alat kesehatan lokal.

Indigen berbasis metode PCR sehingga dapat memanfaatkan mesin PCR yang sebelumnya untuk tes covid-19.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Sebagai upaya deteksi tuberkulosis (TBC), alat tes covid-19 kini diadaptasi untuk tes TBC.

Produk inovasi lokal berbasis teknologi open-system PCR yang telah tersedia di 11 provinsi Indonesia.

Inovasi ini terungkap dalam acara “Kick Off Kampanye TOSS TBC – Temukan dan Obati Sampai Sembuh TBC” yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Direktur PT KalGen DNA Wahyu Retno Ambarwati mengatakan, Indigen berbasis metode PCR sehingga dapat memanfaatkan mesin PCR yang sebelumnya digunakan untuk tes covid-19.

Sehingga bisa memberikan hasil yang lebih cepat untuk banyak sampel dalam satu kali proses.

“Produksi lokal selaras dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional,” tutur Retno.

Indigen dapat mendeteksi empat target gen sekaligus, yaitu Mycobacterium tuberculosis (MTB), Nontuberculous Mycobacteria (NTM), serta resistensi terhadap dua obat utama anti-TB: Rifampisin dan Isoniazid.

Dengan kemampuan deteksi tersebut, diharapkan dapat membantu dokter memberikan pengobatan TBC yang lebih tepat dan efektif.

Hasil uji ilmiah menunjukkan tingkat sensitivitas mencapai 94,12 persen dan spesifisitas sebesar 98,36 perse, dengan pengujian terhadap lebih dari 700 sampel klinis populasi Indonesia.



Data ilmiah telah dipublikasikan secara internasional dan memperoleh hasil evaluasi sangat baik dari Kementerian Kesehatan RI

"Kami ingin memastikan pemerataan dan peningkatan kapasitas akses deteksi dini TBC di berbagai fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia,” ujar dia.