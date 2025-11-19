Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Wamenkes Dante Tegaskan BPJS Kesehatan untuk Semua, Berjalan dengan Prinsip Gotong Royong

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengatakan BPJS Kesehatan bisa dinikmati seluruh warga Indonesia tanpa memandang status sosial.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Wamenkes Dante Tegaskan BPJS Kesehatan untuk Semua, Berjalan dengan Prinsip Gotong Royong
Tribun Medan/Danil Siregar
IURAN BPJS KESEHATAN - Petugas melayani peserta program BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Medan, Kamis (6/11/2025). Pemerintah berencana akan melakukan pemutihan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilaksanakan pada akhir 2025. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Ringkasan Berita:
  • Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menegaskan, layanan BPJS Kesehatan bisa dinikmati seluruh warga Indonesia tanpa memandang status sosial.
  • BPJS Kesehatan berjalan dengan prinsip gotong royong.
  • Peserta yang sehat membantu peserta lain yang sakit melalui iuran yang dibayarkan secara kolektif.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan, layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa dinikmati seluruh warga Indonesia tanpa memandang status sosial.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin yang mengusulkan bahwa BPJS Kesehatan bakal difokuskan hanya untuk warga menengah ke bawah.

Baca juga: 8 RS Ikut Pilot Project Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, Wamenkes: RS  Kecil Bisa Naik Kelas

Sementara warga yang kaya bisa menggunakan asuransi swasta.

Dante mengatakan, pernyataan Menkes saat rapat bersama Komisi IX di DPR RI ada kesalahan penyebutan.

Rekomendasi Untuk Anda

“(pernyataan Menkes itu terpeleset). BPJS itu untuk semua rakyat Indonesia, baik lapisan yang paling rendah sampai yang tinggi. Tentu kan klaim dan preminya beda-beda,” kata dia di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: Sistem BPJS Kesehatan Akan Diubah, Ini 6 Tantangan Besar yang Harus Diatasi

Ia menyebut, sudah sejak lama, BPJS Kesehatan berjalan dengan prinsip gotong royong, dimana peserta yang sehat membantu peserta lain yang sakit melalui iuran yang dibayarkan secara kolektif.

“Kata pak dirut BPJS tadi, perusahaan besar seperti PLN dan Pertamina saja kerja sama dengan BPJS kesehatan, berarti semua boleh. Karena sistemnya pakai gotong royong,” tegas Dante.

Terkait KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), Dante memberikan penjelasan.

“KRIS-nya nanti ada dua ya. Jadi kalau masuk RS, bisa top up. Kalau dia mau naik tingkat ke kelas VIP, BPJS-nya tinggal ditop-up saja,” kata dia.

Pernyataan Menkes

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025) malam.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025) malam. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Dikutip dari Tribun Video, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan BPJS Kesehatan akan difokuskan pada masyarakat kurang mampu. 

Ia menyebutkan masyarakat kelas atas atau orang kaya tak perlu di-cover oleh BPJS.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja Kemenkes dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025). 

"Nah, di yang baru nanti rencananya kita akan lakukan kelas rawat inap standar (KRIS). Ini maksudnya apa? Supaya, sudah, BPJS tuh fokusnya ke yang bawah saja, walaupun ini di debat terus sama BPJS," ujar Budi.

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Halaman 1/2
12
Tags:
Dante Saksono Harbuwono
wamenkes
BPJS Kesehatan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas