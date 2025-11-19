Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Cuaca Tak Menentu, Paduan Vitamin C dari Madu dan Jeruk Pas untuk Menjaga Imunitas Tubuh

Daya tahan tubuh merupakan kunci penting saat cuaca tak menentu yang rentan menganggu kesehatan.  Paduan jeruk madu pas tingkatkan imun.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
Ringkasan Berita:
  • Imunitas atau daya tahan tubuh perlu dijaga saat cuaca tak menentu.
  • Tiga kandungan bahan alami yang dapat menjadi asupan nutrisi harian untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu Madu, Jeruk, serta Vitamin C.

 

TRIBUNNEWS.COM - Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan kunci penting di tengah cuaca yang mudah berubah seperti saat ini yang rentan menganggu kesehatan. 

Imunitas tubuh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup.

Elemen penting dalam gaya hidup yang perlu diperhatikan untuk menjaga daya tahan tubuh, antara lain olahraga teratur, istirahat cukup, manajemen stres, serta asupan nutrisi seimbang.

Baca juga: 10 Sumber Vitamin C Selain Jeruk: Ada Stroberi, Brokoli, hingga Paprika

Spesialis Kedokteran Olahraga, Dr. Andhika Raspati, Sp.KO, saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema “3 Kebaikan untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh” menekankan pentingnya menjaga asupan nutrisi.

“Keseimbangan nutrisi mencakup makronutrisi dan mikronutrisi, yang dapat dicapai dengan mengonsumsi bahan-bahan bernutrisi baik seperti madu dan buah-buahan — terutama yang kaya vitamin C, seperti jeruk,” papar Dr. Andhika Raspati, Sp.KO 

Ia menjelaskan ada tiga kandungan bahan alami yang dapat menjadi asupan nutrisi harian untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu Madu, Jeruk, serta Vitamin C. 

Baca juga: Konsumsi Makanan Berserat Bisa Jaga Imun Tubuh Saat Musim Pancaroba

Madu merupakan agen penting yang menjaga stamina dan membantu tubuh tetap bugar. Kemudian nutrisi dari Jeruk memberikan kesegaran alami sekaligus membantu detoksifikasi tubuh. 

Vitamin C bermanfaat untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh dan melawan radikal bebas.

Tiga kebaikan dari bahan alami tersebut dapat dipenuhi dari minuman sehat yang praktis dikonsumsi dalam berbagai aktivitas keseharian.

“Paduan madu jeruk menjadi teman sehari-hari bagi mereka yang ingin tetap aktif, sehat, dan penuh semangat,” ujar Brittany Ocqiuria, Head of Marketing and Business Development PT Dima Indonesia.
produsen Pokka Natsbee Honey Orange yang menyelenggarakan talksow kesehatan itu. 


Mengusung tagline “3 Kebaikan yang Menyegarkan”, Brittany mengatakan pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk tetap segar dan penuh vitalitas dalam menjalani rutinitas, meski di tengah cuaca yang tidak menentu panas-hujan, polusi, maupun tekanan pekerjaan.

Selain sesi sharing bersama Dr. Andhika Raspati, Sp.KO, acara peluncuran ini menampilkan aktivitas interaktif lainnya yang menyehatkan seperti body combat bersama Coach Ferry. 

imunitas
daya tahan tubuh
vitamin C
madu
jeruk
