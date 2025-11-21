Benjolan Hilang-Timbul pada Anak Bukan Masalah Sepele, Kenali Apa Itu Hernia
Hernia pada anak bukan sekadar benjolan biasa. Kondisi ini muncul saat sebagian organ tubuh seperti usus menonjol keluar melalui dinding otot.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Orang tua kerap mengira benjolan kecil di sekitar pusar atau selangkangan anak hanya akibat kelelahan atau banyak bergerak.
Padahal, kondisi tersebut bisa menjadi tanda hernia, masalah yang umum terjadi pada bayi hingga anak aktif.
Hernia pada anak bukan sekadar benjolan biasa. Kondisi ini muncul ketika sebagian organ tubuh seperti usus menonjol keluar melalui dinding otot yang masih lemah.
Tidak jarang benjolan itu tampak hilang saat anak tidur dan muncul kembali ketika ia menangis atau beraktivitas.
Dokter Spesialis Bedah Anak dr. Andi Lestiono, Sp. BA, FIAPS menjelaskan jika hernia termasuk kasus yang sering ditemui dan bisa muncul sejak bayi baru lahir.
“Hernia pada anak itu adalah suatu benjolan yang timbul, menonjol di area-area tertentu. Biasanya pada anak-anak itu terjadi di sekitar pusar ataupun di selangkangan,” jelas Dr. Andi pada live streaming Momspiration pada kanal YouTube Tribun Health, Kamis (20/11/2025).
Muncul Sejak Bayi, Semakin Jelas Saat Anak Aktif
Pada bayi baru lahir, hernia sering kali terlihat saat mereka menangis.
Tekanan dalam perut meningkat sehingga benjolan tampak menonjol.
Saat bayi tenang atau tidur, benjolan bisa menghilang karena usus kembali masuk ke dalam rongga perut.
Pada anak yang lebih besar, terutama fase aktif seperti usia balita hingga sekolah awal, benjolan bisa muncul saat mereka banyak bergerak, melompat, atau kelelahan.
Aktivitas fisik dapat memberi tekanan pada dinding perut yang belum kuat.
Melihat kondisi tersebut, orang tua dianjurkan rutin memeriksa area pusar dan selangkangan anak, misalnya saat mandi.
