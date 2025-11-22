Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kemenkes Sebut Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Dapat Respons Positif dari RS

Sistem rujukan BPJS Kesehatan berbasis kompetensi mendapat respons positif dari rumah sakit.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Kemenkes Sebut Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Dapat Respons Positif dari RS
dok. BPJS Kesehatan
PROGRAM JKN - Peserta program BPJS Kesehatan, Eka Istoryna (42). Kemenkes menyebut sistem rujukan BPJS Kesehatan berbasis kompetensi mendapat respons positif dari rumah sakit. 

Ringkasan Berita:
  • Kemenkes menyatakan sistem rujukan BPJS berbasis kompetensi mendapat respons positif dari rumah sakit dan akan mempercepat pasien mendapat penanganan tepat.
  • Sistem baru ini mendorong RS memenuhi standar kompetensi serta menghapus sistem kelas RS (A, B, C, D) yang selama ini berlaku.
  • PERSI mendukung kebijakan tersebut namun meminta uji coba nasional terlebih dulu serta persiapan matang meliputi SDM, alat, tarif, diagnosa FKTP, sosialisasi masyarakat, dan monitoring berkelanjutan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Obrin Parulian menyebut, sistem rujukan BPJS Kesehatan berbasis kompetensi mendapat respons positif dari rumah sakit (RS).

Sistem rujukan baru ini akan memungkinkan pasien lebih cepat mendapatkan penanganan yang sesuai kebutuhan.

Hal ini disampaikan saat temu media di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Ia mengatakan, sistem ini mendorong rumah sakit untuk memenuhi standar-standar yang ditentukan.

Baca juga: Kemenkes: Dalam Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, Pasien Hanya Pindah RS Maksimal Sekali

"Jadi kalau ditanya bagaimana dampak ini terhadap pihak rumah sakit, sejauh ini sangat positif dan kita berharap justru ini nanti akan mendorong mereka untuk memenuhi ada standar-standar yang sudah ditetapkan " kata dia.

Rekomendasi Untuk Anda

Kemenkes ujar dia, sudah melakukan sosialisasi pada asosiasi rumah sakit daerah, asosiasi rumah sakit swasta, perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia bahkan direksi-direksi serta pengelola rumah sakit.

"Sudah kami itu kumpulkan, kami datang memberikan penjelasan," jelas Obrin.

Menurut dia, sistem ini akan membuat mapping yang jelas dan terarah pada rumah sakit yang ada kini. 

PERSI Buka Suara

Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) buka suara terkait  sistem rujukan berbasis kompetensi.

Sekretaris Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan PERSI Pusat Fajaruddin Sihombing mengatakan, sebelum merealisasikan kebijakan baru itu, rumah sakit perlu melakukan menyesuaikan terlebih dahulu.

Karena itu PERSI mengusulkan, agar sistem rujukan berbasis kompetensi diuji coba sebelum dilaksanakan dalam tingkat nasional.

Dari sisi rumah sakit, perlu ada persiapan yang harus dilakukan yaitu:

Pertama, kesiapan fasilitas kesehatan yang harus dipenuhi rumah sakit mulai dari SDM (dokter spesialis dan sub spesialis), tenaga medis dan tenaga kesehatan serta non kesehatan, alat medis maupun sarana prasarana.

“Strata kompetensi ini akan menghilangkan sistem kelas RS yang selama ini berlaku (RS kelas D, C, B dan A),” tutur dia kepada Tribunnews.com, Jumat (14/11/2025).

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Seleb

Atalia Praratya Berduka di Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Tercinta Meninggal Dunia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kementerian Kesehatan
Obrin Parulian
BPJS Kesehatan
rujukan kompetensi
Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas