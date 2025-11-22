Edukasi Parenting Digital Jadi Cara Baru Cegah Stunting

Ringkasan Berita: Stunting masih jadi tantangan bagi Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stunting masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan anak di Indonesia.

Meski berbagai program pencegahan telah dilakukan, kasus stunting tetap muncul akibat kurangnya pemahaman orangtua mengenai gizi, pola asuh, kesehatan, serta stimulasi yang tepat.

Di tengah gempuran informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan, banyak orangtua kebingungan menemukan sumber edukasi yang kredibel dan mudah dipahami.

Di era serba digital ini, kebutuhan akan edukasi parenting yang lebih modern, fleksibel, dan berbasis ilmu pengetahuan pun semakin mendesak.

Merespons kondisi tersebut, sebuah event edukasi berbasis teknologi hadir memberikan solusi baru: Parenthood Institute 2025, program tahunan yang dirancang memperkuat pemahaman orangtua mengenai tumbuh kembang anak sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di Indonesia.

Ruang Belajar Parenting Tanpa Batas

Mengangkat tema “Akses Belajar Tanpa Batas untuk Parenting Berkualitas,” Parenthood Institute 2025 digelar mulai Rabu (19/11/2025).

Orangtua belajar melalui ratusan artikel dan video pendek seputar tumbuh kembang anak melalui aplikasi yang dikemas ringan dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Parenthood Institute bukan sekadar ajang belajar, tetapi menjadi ruang interaktif bagi orang tua untuk tumbuh bersama,” ujar M. Aditriyaputra, CFA, CEO PrimaKu, dalam konferensi pers Parenthood Institute 2025 di Jakarta Selatan.

Program ini memang dirancang untuk orangtua urban yang membutuhkan sumber informasi yang cepat, kredibel, namun tetap mudah dicerna.

Tahun ini, di antara pengajarnya terdapat nama-nama besar seperti: Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI (Hon.) dan Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A, Subsp. I.P.T., M.Trop.Paed.

Topik yang ditawarkan pun sangat relevan, antara lain: Mengatasi demam tanpa panik, menyikapi speech delay, panduan MPASI yang tepat, tanda bahaya tumbuh kembang anak, vaksinasi dan stimulasi bayi baru lahir.

“Melalui SuperClass, kami membantu orangtua memahami setiap tahapan tumbuh kembang anak dengan cara yang lebih praktis dan berbasis ilmu kedokteran terkini,” ujar dr. Yuni Astria, Sp.A.

Kolaborasi dengan Livin’ by Mandiri melalui fitur Sukha juga mempermudah orang tua dalam mengakses kelas ini tanpa proses yang rumit.

Pendekatan Edukasi Modern

Menurut dr. Yuni, salah satu tujuan utama program ini adalah membantu mengurangi risiko stunting melalui edukasi yang menyeluruh.