Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Edukasi Parenting Digital Jadi Cara Baru Cegah Stunting

Stunting masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan anak di Indonesia.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Anita K.W
Editor: Erik S
zoom-in Edukasi Parenting Digital Jadi Cara Baru Cegah Stunting
Istimewa
PARENTING CEGAH STUNTING -  Edukasi parenting memahamkan orangtua mengiringi tumbuh kembang anak cegah stunting.  

Ringkasan Berita:
  • Stunting masih jadi tantangan bagi Indonesia.
  • Kini ada cara baru mencegahnya melalui dunia digital.
  • Edukasi parenting memahamkan orangtua mengiringi tumbuh kembang anak cegah stunting.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stunting masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan anak di Indonesia.

Meski berbagai program pencegahan telah dilakukan, kasus stunting tetap muncul akibat kurangnya pemahaman orangtua mengenai gizi, pola asuh, kesehatan, serta stimulasi yang tepat.

Di tengah gempuran informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan, banyak orangtua kebingungan menemukan sumber edukasi yang kredibel dan mudah dipahami.

Baca juga: Indramayu Tekan Stunting ke 10 Persen, Raih Predikat Terbaik II Penanganan Stunting se-Jawa Barat

Di era serba digital ini, kebutuhan akan edukasi parenting yang lebih modern, fleksibel, dan berbasis ilmu pengetahuan pun semakin mendesak.

Merespons kondisi tersebut, sebuah event edukasi berbasis teknologi hadir memberikan solusi baru: Parenthood Institute 2025, program tahunan yang dirancang memperkuat pemahaman orangtua mengenai tumbuh kembang anak sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di Indonesia.

Ruang Belajar Parenting Tanpa Batas

Rekomendasi Untuk Anda

Mengangkat tema “Akses Belajar Tanpa Batas untuk Parenting Berkualitas,” Parenthood Institute 2025 digelar mulai Rabu (19/11/2025).

Orangtua belajar melalui ratusan artikel dan video pendek seputar tumbuh kembang anak melalui aplikasi yang dikemas ringan dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Parenthood Institute bukan sekadar ajang belajar, tetapi menjadi ruang interaktif bagi orang tua untuk tumbuh bersama,” ujar M. Aditriyaputra, CFA, CEO PrimaKu, dalam konferensi pers Parenthood Institute 2025 di Jakarta Selatan.

Baca juga: Sumsel Berhasil Tekan Stunting, Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan dari Menko PMK

Program ini memang dirancang untuk orangtua urban yang membutuhkan sumber informasi yang cepat, kredibel, namun tetap mudah dicerna.

Tahun ini, di antara pengajarnya terdapat nama-nama besar seperti: Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI (Hon.) dan Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A, Subsp. I.P.T., M.Trop.Paed.

Topik yang ditawarkan pun sangat relevan, antara lain: Mengatasi demam tanpa panik, menyikapi speech delay, panduan MPASI yang tepat, tanda bahaya tumbuh kembang anak, vaksinasi dan stimulasi bayi baru lahir.

Baca juga: Wapres Sebut Angka Stunting Ditargetkan 14,2 Persen pada 2029 dan 5 Persen pada 2045

“Melalui SuperClass, kami membantu orangtua memahami setiap tahapan tumbuh kembang anak dengan cara yang lebih praktis dan berbasis ilmu kedokteran terkini,” ujar dr. Yuni Astria, Sp.A.

Kolaborasi dengan Livin’ by Mandiri melalui fitur Sukha juga mempermudah orang tua dalam mengakses kelas ini tanpa proses yang rumit.

Pendekatan Edukasi Modern

Menurut dr. Yuni, salah satu tujuan utama program ini adalah membantu mengurangi risiko stunting melalui edukasi yang menyeluruh.

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
stunting
parenting
PP IDAI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Indramayu Tekan Stunting ke 10 Persen, Raih Predikat Terbaik II Penanganan Stunting se-Jawa Barat

Indramayu Tekan Stunting ke 10 Persen, Raih Predikat Terbaik II Penanganan Stunting se-Jawa Barat

Menko PMK Minta Dunia Usaha Jadi Garda Terdepan Atasi TBC, Stunting dan Krisis Kesehatan Mental

Menko PMK Minta Dunia Usaha Jadi Garda Terdepan Atasi TBC, Stunting dan Krisis Kesehatan Mental

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas