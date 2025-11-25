Tips Panjang Umur Ala Menkes Budi, Lebih Muda dan Sehat Dari Usia Biologis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jika kunci memperpanjang usia sehat masyarakat Indonesia bukan pada perawatan rumah sakit, melainkan perubahan gaya hidup yang konsisten.

Budi mengungkapkan bahwa data cek kesehatan nasional menunjukkan masalah terbesar masyarakat dewasa saat ini adalah kurangnya aktivitas fisik.

Banyak orang menjalani hidup tanpa olahraga teratur, padahal risikonya sangat besar.

“Masalah paling besarnya apa? Kurang aktivitas. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) bilang standarnya adalah 30 menit per hari, 5 hari seminggu,” tegas Budi dalam Forum Nasional Transformasi Hidup Sehat di Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ia menyebut aktivitas sederhana seperti berjalan cepat atau jogging sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung, organ yang paling sering mengalami kerusakan dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Budi mendorong agar olahraga dijadikan gaya hidup kekinian, bukan sekadar rutinitas medis.

“Buat olahraga itu keren. Kalau gak olahraga, FOMO,” ujarnya sambil mencontohkan bagaimana lari kini mulai menjadi gaya hidup baru jutaan orang.

Sebagai informasi, FOMO adalah singkatan dari fear of missing Out, yang dalam bahasa Indonesia berarti "rasa takut ketinggalan".

Ia menyebut pengalamannya menjaga kebugaran menjadi bukti bahwa perubahan gaya hidup bisa memberikan dampak signifikan.

Selain olahraga, Budi juga menekankan pentingnya menjaga pola makan dan tidur.

Ketiganya, menurutnya, menjadi fondasi utama agar masyarakat bisa mencapai usia biologis yang lebih muda dari usia kronologis.

Ia mencontohkan bagaimana dirinya menjaga berat badan, membatasi makanan manis, serta mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.