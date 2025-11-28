Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bayi Rentan Kena Pilek: Tak Perlu Antibiotik, Lakukan Pijatan Lembut dengan Balsam

Cuaca tidak menentu bisa menyebabkan bayi rentan mengalami common cold atau yang lazim disebut pilek.

Penulis: Anita K.W
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews.com
MENGATASI PILEK PADA BAYI - Sesi Moms Sharing Session with Expert di acara perayaan Bulan Kesehatan Nasional yang digagas Transpulmin bersama RS Bunda dan Supermom. Pijatan hangat yang nyaman diharapkan dapat mengurangi rewel dan mendukung bayi tidur nyenyak. 

Ringkasan Berita:
  • Cuaca tidak menentu bisa menyebabkan bayi rentan mengalami common cold atau yang lazim disebut pilek.
  • Orangtua tidak perlu panik atau buru-buru memberikan antibiotik karena memberikan pijatan lembut bisa jadi terapi mengatasi pilek.
  • Pijatan hangat yang nyaman diharapkan dapat mengurangi rewel dan mendukung bayi tidur nyenyak.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  –  Common Cold atau yang lazim disebut pilek rentan terjadi dialami bayi. Ini merupakan infeksi ringan saluran pernapasan atas yang umumnya disebabkan oleh virus.

Karena penyebabnya virus, biasanya dapat sembuh sendiri dengan perawatan suportif tanpa memerlukan antibiotik.

Hal ini diungkap Dr. Mulki Angela, CIMI, Sp.A, Ph. Dokter Spesialis Anak di RS Bunda (BMHS) di acara memeriahkan Bulan Kesehatan Nasional yang digagas Transpulmin bersama RS Bunda dan Supermom pada sesi Moms Sharing Session with Expert, belum lama ini.

Dr Mulki membagikan pengetahuan seputar kerentanan bayi terhadap common cold, flu & ISPA serta menjelaskan mulai dari penyebab, gejala, keparahan, hingga self-limiting disease vs risiko komplikasinya.

Dr. Mulki menekankan bahwa common cold pada bayi umumnya tidak membutuhkan antibiotik, sehingga terapi suportif menjadi kunci utama.

"Terapi suportif membantu pemulihan melalui Hidrasi optimal (ASI/cairan), istirahat, serta pijatan lembut dengan balsam bayi untuk memberikan kehangatan yang nyaman pada bayi serta meringankan gejala yang mengganggu seperti hidung tersumbat," jelas Dr. Mulki.

Para ibu juga mendapat pembekalan panduan Tanda Bahaya (Red Flags) kapan harus segera membawa anak ke dokter seperti napas cepat/terengah, demam tinggi berkepanjangan, penurunan kesadaran, bayi tampak membiru dan tidak mau menyusu.

Acara yang dipandu public figure Ersa Mayori ini menjawab kecemasan ibu baru melalui edukasi kesehatan bayi, terutama saat flu dan Intimate Healing Experience bagi ibu.

Dalam sesi yang sama, dr. Liem Hui Ling, M.Biomed, Head of Medical Affairs Menarini Indonesia, menjelaskan hidung tersumbat dapat mengganggu kenyamanan tidur sehingga diperlukan balsam bayi untuk membantu meringankan hidung tersumbat.

Baca juga: Bukan Kuatnya Virus, Batuk Pilek Berkepanjangan karena Polusi dan Kurang Tidur

Pijatan hangat yang nyaman diharapkan dapat mengurangi rewel dan mendukung bayi tidur nyenyak.

Balsam bayi juga membantu pelepasan uap yang hangat yang stabil dan tahan lama, penting untuk kenyamanan bayi sepanjang tidur. Tekstur krim yang lembut, ringan, dan tidak lengket di kulit, juga membuat ibu nyaman.

Dukungan Emosional bagi Ibu

Di acara yang digelar di Auditorium RSU Bunda Menteng ini Lydia Tjahaja, MCH Director Menarini Indonesia menekankan pentingnya dukungan penuh bagi ibu baru.

"Melalui Intimate Healing Experience, kami ingin para ibu tahu bahwa mereka tidak sendirian.
Transpulmin hadir, sebagai wujud komitmen Menarini, untuk mendampingi ibu dan Si Kecil, baik dari aspek kesehatan terutama saat Si Kecil Flu maupun kenyamanan emosional ibu." ucapnya.

Baca juga: Batuk Pilek Sering Dialami Anak-anak Perkotaan, Cuaca Bukan Satu-satunya Sebab

Selain edukasi medis, para ibu mengikuti Comforting Rituals bersama Nujuh Bulan Studio — mempelajari teknik pijat dan cara aplikasi Transpulmin yang tepat untuk efektivitas maksimal, termasuk momen terbaik mengaplikasikan balsam sebelum tidur dan setelah mandi.

Acara diakhiri dengan sesi Group Hypnotherapy “Inner Calm for Moms” bersama Rininda Mutia, M.Psi, untuk membantu ibu merilis ketegangan fisik dan emosional pasca melahirkan melalui guided breathing, relaksasi, dan visualisasi positif.

capton : PIJAT BAYI REDAKAN PILEK - Puluhan ibu diajari trik menghadapi pilek atau common cold pada bayi di sesi Moms Sharing Session with Expert.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
pilek
antibiotik
pijatan
Berita Terkini
