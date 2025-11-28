Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
1,5 Persen Warga DKI Mengalami Depresi, Epidemiolog: Bisa Jadi Lebih Tinggi

Angka depresi di Jakarta disebut hanya puncak gunung es. Banyak kasus tak tercatat, perluas deteksi dini dan perbaiki ekosistem kota

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Eko Sutriyanto
freepik
ILUSTRASI DEPRESI - Baru-baru Kementerian Kesehatan ungkap sekitar 1,5 persen warga DKI Jakarta berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Dokter, epidemiolog, dan peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global asal Indonesia Dicky Budiman, menilai angka tersebut belum tentu menggambarkan kondisi sesungguhnya. 

Ringkasan Berita:
  • Sekitar 1,5 persen warga DKI berusia di atas 15 tahun mengalami depresi, namun angka ini diduga baru fenomena gunung es. 
  • Dicky Budiman menilai banyak kasus tidak terdeteksi akibat stigma, metode survei, dan akses layanan yang terbatas. 
  • Ia menekankan perlunya deteksi dini, layanan mental di puskesmas, serta intervensi sosial-ekonomi.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru Kementerian Kesehatan ungkap sekitar 1,5 persen warga DKI Jakarta berusia di atas 15 tahun mengalami depresi.

Dokter, epidemiolog, dan peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global asal Indonesia Dicky Budiman, menilai angka tersebut belum tentu menggambarkan kondisi sesungguhnya.

“Kemungkinan sebenarnya ini adalah fenomena gunung es ya. Angka 1,5 persen ini sebetulnya tidak atau belum sepenuhnya mencerminkan beban sebenarnya, karena batasan metodologis dan konteks pengukuran membuat angka terlihat rendah,” ujar Dicky pada Tribunnews, Jumat (28/11/2025). 

Ia menjelaskan, perbedaan definisi, instrumen survei, hingga periode pengukuran sering menghasilkan angka yang terlihat lebih kecil dari kondisi nyata. 

Banyak warga yang sebenarnya mengalami depresi ringan hingga sedang, namun tidak terdeteksi karena stigma, ketakutan, atau belum mendapat diagnosis formal.

Faktor Pemicu yang Saling Bertumpuk

Menurut Dicky, ada tujuh kelompok faktor risiko dominan yang membuat masyarakat perkotaan lebih rentan mengalami depresi, terutama Jakarta sebagai salah satu kota dengan ritme hidup paling padat di Indonesia.

1. Tekanan sosial ekonomi

Pengangguran, ketidakstabilan pekerjaan, PHK, biaya hidup tinggi, kemacetan, hingga gaji yang tidak sebanding dengan tuntutan kerja menjadi pemicu stres kronis yang lama-lama berujung depresi.

2. Ketimpangan sosial dan tekanan kompetitif

Perbandingan sosial, ekspektasi kerja yang tinggi, jam kerja panjang, hingga kurangnya waktu istirahat menjadi pola berulang di kota besar.

3. Isolasi sosial dan urban loneliness

Ironisnya, tinggal di kawasan padat tidak menjamin seseorang memiliki interaksi bermakna. Banyak warga Jakarta hidup sendirian secara emosional, meskipun berada di tengah keramaian.

4. Lingkungan fisik kota

Tags:
Dicky Budiman
depresi
Warga Jakarta
