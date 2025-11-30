Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Fenomena Gen Z dan Alpha Curhat ke AI, Apa Bahayanya?

Fenomena Gen Z dan Alpha curhat ke AI picu kekhawatiran psikiater, risiko self-diagnosis jadi sorotan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Fenomena Gen Z dan Alpha Curhat ke AI, Apa Bahayanya?
Freepik.com/rawpixel.com
ILUSTRASI AI -Ilustrasi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang diunduh dari laman freepik.com, Rabu (4/6/2025). Remaja Gen Z dan Alpha makin sering curhat ke AI, psikiater peringatkan risiko kesehatan mental. 

Ringkasan Berita:
  • Gen Z dan Alpha menjadikan AI sebagai “teman curhat” sehari-hari.
  • Risiko self-diagnosis dan misdiagnosis bisa memperburuk kondisi mental.
  • Anak muda merasa lebih dipahami chatbot, tapi berisiko isolasi sosial.
  • Kurangnya komunikasi di rumah mendorong remaja mencari pelarian ke AI.
  • Pemerintah menyoroti kesehatan mental sebagai prioritas, dengan program pencegahan lintas sektor.

TRIBUNNEWS.COM - Fenomena generasi muda Gen Z dan Alpha yang semakin sering menjadikan kecerdasan buatan (AI) sebagai tempat curhat kini memicu perhatian serius.

Orang bisa curhat ke AI karena AI menyediakan ruang aman, selalu tersedia, dan tidak menghakimi, meski pakar menegaskan ada risiko psikologis bila dijadikan pengganti manusia.

AI sudah terintegrasi dalam aplikasi sehari-hari, sehingga curhat menjadi bagian dari interaksi digital rutin.

AI bisa diakses kapan saja, tanpa batas waktu, berbeda dengan manusia yang punya keterbatasan.

Banyak anak muda merasa lebih nyaman berbagi ke chatbot karena AI tidak memberi stigma atau penilaian negatif.

Remaja sering bertanya ke AI tentang kepribadian, kondisi mental, atau sekadar mencari validasi diri.

Apa Bahaya Curhat ke AI?

Rekomendasi Untuk Anda

Psikiater FKUI-RSCM, dr. Kristiana Siste mengungkapkan, kekhawatiran terkait fenomena gen Z dan gen Alpha yang sering menggunakan kecerdasan artifisial (AI) sebagai tempat curhat.

Gen Z adalah mereka yang lahir pada 1997 sampai 2012. Sementara Gen Alpha adalah generasi yang diisi mereka yang lahir antara 2013 sampai 2024.

Menurut dr Kristina, fenomena tersebut berdampak pada praktik self-diagnosis yang berujung menyesatkan karena AI tidak selalu mampu membaca gejala dengan benar.

Saat ini, tren anak muda menggunakan AI untuk menilai kondisi kesehatan mental semakin meningkat.

“Banyak remaja dan dewasa muda kini bergantung pada chatbot untuk mencari tahu kepribadian hingga dugaan depresi. AI ini kan seringkali digunakan oleh gen Z dan gen Alpha untuk menanyakan ‘Aku kepribadiannya apa? Introvert atau extrovert? Aku depresi nggak sih?’” ujarnya dalam kegiatan di Jakarta, baru-baru ini.

AI dijadikan  tempat bercerita saat anak muda merasa kesepian.

Kurangnya komunikasi dalam keluarga membuat sebagian anak muda lebih nyaman berbagi keluhan kepada chatbot dibanding orang terdekat.

Meski tak selalu buruk, AI dapat membantu sebagai alat screening awal, termasuk untuk mendeteksi kecanduan internet, game, dan judi online. Namun, sering keliru atau berlebihan sehingga tidak boleh dijadikan dasar diagnosis.

“Banyak yang melakukan self-treatment tanpa konsultasi dokter — sebuah praktik yang dinilai berbahaya dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mental,” tegas dia.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Gen Z
Alpha
artificial intelligence
AI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

AI dan Riuh

AI dan Riuh

50 Resolusi Tahun Baru 2026: Self Healing hingga Financial Glow Up

50 Resolusi Tahun Baru 2026: Self Healing hingga Financial Glow Up

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas