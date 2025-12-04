Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Kesehatan
Penderita Kanker Saluran Cerna Perlu Fokus Asupan Nutrisi dan Penanganan Onkologi

Kanker saluran cerna atas, kolorektal, bedah plastik dan rekonstruksi penanganan masalah kulit, luka bakar dan bedah estetika tak disuka.

Penulis: Choirul Arifin
Editor: Anita K Wardhani
Penderita Kanker Saluran Cerna Perlu Fokus Asupan Nutrisi dan Penanganan Onkologi
HO/IST
PENANGANAN KANKER SALURAN CERNA - Kegiatan sharing session mengupas pentingnya penanganan kanker saluran cerna atas, kolorektal, bedah plastik dan rekonstruksi penanganan masalah kulit di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025. 

 

Ringkasan Berita:
  • Penderita kanker stadium awal yakni stadium 1 dan stadium 2 dapat disembuhkan, termasuk kanker saluran cerna atas.
  • Kanker saluran cerna atas memengaruhi asupan makanan pada penderitanya dan karena itu perlu fokus pada dukungan nutrisi dan penanganan serta dukungan keluarga.
  • Seseorang yang sudah terkena kanker jenis ini perlu mempersiapkan perawatan onkologi seperti operasi, kemoterapi atau radioterapi.

 

TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Kanker saluran cerna atas, kolorektal, bedah plastik dan rekonstruksi penanganan masalah kulit, luka bakar dan bedah estetika, merupakan hal yang tidak disukai banyak orang. 

Hal itu membuat banyak orang yang melakukan pengobatan atau bedah plastik hingga ke luar negeri untuk mendapat kesembuhan dan hasil yang realistis.

Baca juga: Tidak Semua Benjolan di Payudara Harus Diangkat, Ini Penjelasan Dokter Onkologi

Dr. Tee Sze Chee, pakar bedah saluran cerna atas dan bedah umum dari Sunway Medical Centre Damansara, Malaysia, menjelaskan, penderita kanker stadium awal yakni stadium 1 dan stadium 2 dapat disembuhkan, termasuk kanker saluran cerna atas.

"Namun, begitu mencapai stadium 3, peluangnya menjadi hanya'berpotensi sembuh'. Pada stadium 4, tujuan pengobatan bukan lagi kuratif, melainkan supportive atau penunjang saja," ungkap Dr Tee Sze Chee.

Dia memaparkan hal ini saat menjadi pembicara di acara sharing session tentang pentingnya pengetahuan tentang kanker saluran cerna atas, kolorektal, bedah plastik dan rekonstruksi penanganan masalah kulit, luka bakar dan bedah estetika di Jakarta, Sabtu, 29  November 2025.

Acara diskusi menghadirkan tiga dokter spesialis dari Sunway Medical Centre Damansara yakni Dr. Siti Mayuha Rusli, Dr. Tee Sze Chee serta Dr. Jagjeet Singh  dan diikuti beberapa komunitas penyintas kanker  diantaranya Love Pink, AFC dan Komunikasi Wanita Ungu.

Dijelaskan, bagi seseorang yang sudah terkena kanker jenis ini perlu mempersiapkan perawatan onkologi seperti operasi, kemoterapi atau radioterapi.

Selain itu penderita juga memerlukan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. "Persiapan mental dan penerimaan juga sangat penting," jelasnya.

Dr. Tee memaparkan, kanker saluran cerna atas memengaruhi asupan makanan. "Karenanya seseorang yang terkena kanker jenis ini,  juga perlu fokus pada dukungan nutrisi dan penanganannya," sebutnya.

Pasien kanker juga disarankan disiplin mengikuti nasihat dokter, makan teratur dengan gizi seimbang, tetap aktif sesuai kemampuan dan berkomunikasi dengan keluarga untuk mendapatkan dukungan. 

"Sampaikan segera kepada dokter jika muncul gejala baru atau efek samping selama perawatan. Di sisi lain, hindari mencoba mengobati sendiri, jangan berpuasa atau sengaja mengurangi makan untuk “menghabisi” kanker," saran Dr. Tee Sze CHee.

"Jangan menunda perawatan, serta jangan menyembunyikan keluhan dari dokter atau mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya," imbuhnya.

Di sharing session ini juga diulas tentang kanker kolorektal yang disampaikan oleh Dr. Siti Mayuha, seorang pakar bedah kolorektal dan bedah umum 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kanker Saluran Pencernaan
onkologi
nutrisi
