Tribun Kesehatan
Kamu Harus Tahu! Ini Masalah Kulit yang Sering Terjadi saat Musim Hujan

Kulit lebih lembap saat musim hujan bukan berarti tak bermasalah. Justru kulit lebih sensitif, mudah merah, kering, hingga muncul eksim.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
Kamu Harus Tahu! Ini Masalah Kulit yang Sering Terjadi saat Musim Hujan
freepik.com
Ilustrasi seseorang yang mengalami eksim, berikut tips untuk mengatasinya 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Musim hujan membawa udara yang lebih lembap, namun bukan berarti masalah kulit berkurang. 
  • Gangguan atau masalah jusru sering dialami saat musim hujan.
  • Kulit lebih sensitif, mudah merah, kering, hingga muncul eksim selama cuaca basah berlangsung.

 

 

TRIBUNNEWS.COM – Musim hujan membawa udara yang lebih lembap, namun bukan berarti masalah kulit berkurang. 

Banyak orang justru melaporkan kulit lebih sensitif, mudah merah, kering, hingga muncul eksim selama cuaca basah berlangsung.

Dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dr. Reiva Farah Dwiyana SpDVE menjelaskan bahwa kulit kering tetap dapat terjadi di musim apa pun, termasuk musim hujan.


“Kalau di musim hujan ini memang salah satunya kulit kering. (Tapi) kayaknya tidak mengenal musim ya, baik musim kemarau,” ungkapnya pada acara Media Interview Session & Doctor Appreciation yang diselenggarakan oleh ISISPHARMA bersama Regenesis Indonesia di Tangerang, Kamis (5/12/2025). 

Meski demikian, banyak pasien tetap mengalami kulit kering dan sensitif akibat perawatan yang tidak tepat serta paparan lingkungan sehari-hari.


Kulit Kering Tak Mengenal Musim, Bisa Terjadi di Wajah dan Badan

Dokter yang juga merupakan Guru Besar Universitas Padjadjaran ini menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap remeh kulit kering.

Padahal kondisi ini bisa berkembang lebih serius jika dibiarkan.

Ilustrasi seseorang yang memiliki permasalahan kulit kering, berikut sederet tips untuk mengatasinya
Ilustrasi seseorang yang memiliki permasalahan kulit kering, berikut sederet tips untuk mengatasinya (freepik.com)

“Tetapi kalau memang salah perawatan itu akan terjadi terus kulit kering tersebut ya. Jadi tampaknya simple saja kulit kering ya, jadi orang-orang kadang-kadang tidak mengacukannya. Itu kulit kering itu bisa di wajah maupun di badan,” jelasnya.

Kulit yang dibiarkan kering dalam waktu lama dapat merusak skin barrier dan memicu berbagai masalah turunan.


Risiko yang Mengintai: Dari Eksim hingga Penuaan Lebih Cepat

Jika kulit dibiarkan terlalu kering, proses penuaan bisa muncul lebih cepat.

“Kalau misalnya lama-lama akan bertambah kering, akan ada efek penuaan ya, aging itu akan terjadi,” terangnya.

Pada kelompok rentan seperti anak dengan atopik atau orang dewasa yang memiliki riwayat alergi, kekeringan kulit dapat berubah menjadi eksim atau dermatitis.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
musim hujan
eksim kulit
masalah kulit
kulit sensitif
