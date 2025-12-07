Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

31 Rumah Sakit dan 156 Puskesmas Terdampak Bencana, Wamenkes Sebut Kondisi Terparah di Langkat Sumut

Wamenkes menyoroti kondisi paling berat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang masih terendam banjir hingga sembilan hari.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in 31 Rumah Sakit dan 156 Puskesmas Terdampak Bencana, Wamenkes Sebut Kondisi Terparah di Langkat Sumut
Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma
KERUSAKAN AKIBAT BENCANA - Foto pantauan udara di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang mengalami kerusakan cukup parah pasca dilanda banjir dan longsor. Data per 4 Desember 2025 mencatat 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak banjir, dengan Aceh sebagai wilayah paling terdampak. 

Ringkasan Berita:
  • Kementerian Kesehatan memastikan pemulihan layanan kesehatan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat
  • Data per 4 Desember 2025 mencatat 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak
  • Wamenkes menyoroti kondisi paling berat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan memastikan pemulihan layanan kesehatan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat.

Fokus utama diarahkan pada pembukaan kembali fasilitas kesehatan terdampak, penjangkauan wilayah terisolasi, serta distribusi logistik medis lintas moda.

Baca juga: Menteri Agama Ajak Guru Doakan Korban Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Octavianus menjelaskan bahwa peninjauan lapangan telah dilakukan sejak Selasa (3/12/2035), melanjutkan kerja tim Pusat Krisis Kesehatan yang lebih dulu berada di lokasi. 

Data per 4 Desember 2025 mencatat 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak, dengan Aceh sebagai wilayah paling terdampak.

Baca juga: Cegah Penyakit di Pengungsian, Kemenkes Pastikan Obat dan Alat Kesehatan Terpenuhi

Di Aceh, 13 rumah sakit dan 122 puskesmas mengalami dampak. 

Rekomendasi Untuk Anda

Sebanyak 3 rumah sakit dan 55 puskesmas kini kembali beroperasi, sementara 10 rumah sakit dan 65 puskesmas belum dapat melayani pasien. 

Enam di antaranya mengalami kerusakan berat.

Di Sumatera Utara, 18 rumah sakit dan 25 puskesmas terdampak, dengan 15 rumah sakit dan seluruh 25 puskesmas sudah kembali buka. 

Tiga rumah sakit masih belum dapat beroperasi.

Sementara itu, seluruh fasilitas kesehatan di Sumatera Barat telah kembali normal.

Wamenkes menyoroti kondisi paling berat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang masih terendam banjir hingga sembilan hari. Seluruh peralatan medis di lantai satu rumah sakit rusak total.

“Kami bersyukur ada rumah sakit swasta di dataran lebih tinggi dan tidak terdampak, sehingga pasien dapat dialihkan ke RS Putri Bidadari,” ungkap dr. Benny.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Sumarjaya, memastikan semua wilayah terdampak kini sudah terjangkau melalui jalur laut, udara, dan darat. 

Jalur laut digunakan untuk pengiriman logistik dan tenaga kesehatan, jalur udara untuk menjangkau daerah terisolasi, sementara akses darat mulai terbuka seiring surutnya banjir.

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Seleb

Atalia Praratya Berduka di Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Tercinta Meninggal Dunia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Rumah Sakit
Puskesmas
Benyamin Paulus Octavianus
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Mendagri Telepon Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Sedang Umrah, Didesak Segera Pulang

Mendagri Telepon Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Sedang Umrah, Didesak Segera Pulang

Menteri Agama Ajak Guru Doakan Korban Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Menteri Agama Ajak Guru Doakan Korban Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas