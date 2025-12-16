Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pentingnya Menjaga Kesehatan Otak dengan Bahan Alami

Studi praklinis menunjukkan bahwa asam rosmarinat tidak hanya mengurangi stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan sel

Penulis: Anita K.W
Editor: Eko Sutriyanto
KESEHATAN OTAK - Di tengah gaya hidup modern yang menuntut kecepatan berpikir dan fokus tinggi, kesehatan otak menjadi perhatian utama banyak orang. Berbagai penelitian kini menyoroti peran bahan alami dalam menjaga fungsi kognitif 

Ringkasan Berita:
  • Kesehatan otak sangat penting di tengah gaya hidup modern.
  • Berbagai penelitian kini menyoroti peran bahan alami dalam menjaga fungsi kognitif.
  • Ekstrak spearmint khusus yang dikenal sebagai Neumentix salah satu bahan alami untuk kesehatan otak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Di tengah gaya hidup modern yang menuntut kecepatan berpikir dan fokus tinggi, kesehatan otak menjadi perhatian utama banyak orang.

Berbagai penelitian kini menyoroti peran bahan alami dalam menjaga fungsi kognitif.

Salah satunya ekstrak spearmint khusus yang dikenal sebagai Neumentix.

Menurut Prof. Dr. Rimbawan, anggota Nutrition Advisory Board (NAB) Herbalife Indonesia, bahan ini berasal dari varietas spearmint yang kaya polifenol—senyawa tanaman yang berfungsi sebagai antioksidan. Polifenol seperti asam rosmarinat dan asam salvianolat diduga berperan penting dalam mendukung kesehatan jaringan saraf.

“Studi praklinis menunjukkan bahwa asam rosmarinat tidak hanya mengurangi stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan sel, tetapi juga dapat membantu pertumbuhan neuron baru serta melindungi neuron yang telah ada di otak. Senyawa ini juga diduga membantu sel saraf mengirimkan sinyal lebih cepat sehingga otak dapat berfungsi lebih efisien,” ujar Prof. Rimbawan.

Ia menambahkan bahwa polifenol dalam ekstrak spearmint tersebut telah diuji secara klinis untuk mendukung fungsi psikologis dan kognitif pada orang dewasa.

Baca juga: 11 Juta Nyawa Melayang Tiap Tahun, WHO Peringatkan Darurat Kesehatan Otak Dunia

Fakta Manfaat untuk Kelompok Usia 18–50 Tahun

Dalam uji klinis acak double-blind terhadap 142 orang dewasa sehat, konsumsi ekstrak spearmint khusus selama 90 hari menunjukkan dua manfaat utama:

1. Peningkatan Kelincahan Reaktif

Setelah tujuh hari penggunaan, peserta menunjukkan waktu reaksi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dibandingkan kelompok plasebo. Kelincahan reaktif ini berkaitan dengan kemampuan merespons perubahan arah atau kecepatan secara tiba-tiba—kemampuan yang penting dalam aktivitas sehari-hari maupun olahraga.

2. Perbaikan Perhatian Berkelanjutan

Setelah 30 hari, peningkatan kemampuan fokus dalam jangka waktu panjang mulai terlihat, dan hasilnya semakin kuat setelah 90 hari. Peserta yang mengonsumsi ekstrak spearmint mengalami peningkatan perhatian berkelanjutan hingga 11 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok plasebo yang hanya meningkat 1 persen.

Perhatian berkelanjutan merupakan kemampuan penting dalam aktivitas seperti membaca, bekerja, hingga berkendara jarak jauh.

Temuan Pada Kelompok Usia 50–70 Tahun

Pada kelompok usia lanjut dengan penurunan kognitif terkait usia, penelitian terhadap 90 peserta menunjukkan manfaat signifikan setelah 90 hari konsumsi.

Tribunnews
