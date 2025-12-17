Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir di Sumatera

Layanan Hemodialisis ke Ratusan Pasien Terkendala Pasokan Listrik

Layanan hemodialisis untuk ratusan pasien di rumah sakit di Aceh dan Sumatera Utara harus tertunda karena minimnya pasokan listrik. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Layanan Hemodialisis ke Ratusan Pasien Terkendala Pasokan Listrik
(Ho/Campus League)/dok.
RUMAH SAKIT DI DAERAH BENCANA - Sejumlah rumah sakit yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatera kembali beroperasi secara bertahap. Namun layanan ke pasien masih terkendala pasokan listrik yang terbatas. 

Ringkasan Berita:
  • Layanan hemodialisis untuk ratusan pasien di rumah sakit di Aceh dan Sumatera Utara harus tertunda karena minimnya pasokan listrik. 
  • Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Aceh dan Sumatera Utara mulai kembali beroperasi pasca-pembersihan puing dan lumpur tebal.

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Operasi layanan kesehatan pasca bencana banjir bandang di Sumatera masih banyak menemui kendala karena pasokan listrik yang terbatas ke sejumlah rumah sakit.

Satu diantaranya adalah layanan hemodialisis untuk ratusan pasien yang harus tertunda. Hemodialisis merupakan prosedur medis untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa dan kelebihan cairan ketika ginjal seseorang tidak mampu melakukannya secara normal.

Biasanya prosedur ini dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal akut atau kronis.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November lalu, meluluhlantahkan ribuan rumah, merusak berbagai fasilitas publik hingga 1.000an orang meninggal dunia.

Sudah hampir dua minggu berlalu, sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Aceh dan Sumatera Utara mulai kembali beroperasi pasca-pembersihan puing dan lumpur tebal.

Rekomendasi Untuk Anda

Merujuk Laporan Situasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada 15 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, di Aceh Tamiang, RSUD Muda Sedia telah membuka layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, serta kamar operasi. 

Meski demikian, layanan ICU dan hemodialisis belum dapat dijalankan karena kendala teknis, termasuk instalasi air dan pengecekan alat kesehatan. Kondisi listrik dilaporkan aman, namun beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan akibat bencana.

Baca juga: Lumpur Mengeras Setinggi Pinggang Menghambat Proses Evakuasi Korban Bencana di Aceh

Di Kota Langsa, RSUD Langsa telah mengaktifkan layanan IGD, rawat inap, serta beberapa layanan penunjang seperti ICU, NICU, dan ruang bedah. 

Namun, layanan hemodialisis dan radiologi belum dapat beroperasi karena aliran listrik PLN terhenti selama enam hari, sehingga mesin yang tersedia belum dapat digunakan.

Kondisi serupa terjadi di RSUD Zubir Mahmud, Aceh Timur. Layanan dasar seperti IGD, laboratorium klinik, dan rawat inap telah berjalan, tetapi layanan hemodialisis dan radiologi masih terhenti akibat pemadaman listrik PLN selama empat hari.

Rumah sakit ini membutuhkan pasokan genset dan BBM agar seluruh layanan dapat kembali normal. Sementara itu, RSUD Sultan Abdul Azis Syah (SAAS) Peureulak, Aceh Timur, juga mulai mengoperasikan layanan IGD dan sejumlah poliklinik. 

Baca juga: Pasokan Listrik Terbatas Pascabencana di Sumatera, Ratusan Pasien Gagal Ginjal Tertunda Cuci Darah

Sslain ketidakstabilan listrik, ketersediaan air bersih masih terbatas dan sebagian alat radiologi dilaporkan rusak juga menjadi kendala di sejumlah RSUD. 

Beberapa rumah sakit terpaksa membeli air bersih untuk menjaga operasional layanan dasar. Di Sumatera Utara, RSUD Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tetap melayani pasien meski dengan fasilitas terbatas.

RS di Daerah Bencana Mulai Beroperasi Bertahap

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit yang sempat terdampak bencana di wilayah Sumatera kini telah kembali beroperasi secara bertahap. 

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Pasokan Listrik
hemodialis
pasien
Daerah Bencana
banjir bandang
Layanan hemodialisis
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#Banjir di Sumatera

Jalan Lintas Timur Sumut Sudah Bisa Dilalui, Tol Medan–Tebing Tinggi Belum Normal

Jalan Lintas Timur Sumut Sudah Bisa Dilalui, Tol Medan–Tebing Tinggi Belum Normal

Pasca Banjir Bandang, 97,8 Persen Menara Seluler di Sumut Kembali Putih 

Pasca Banjir Bandang, 97,8 Persen Menara Seluler di Sumut Kembali Putih 

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas