Dari Rongga Mulut ke Otak, Ini Alasan Mengapa Kesehatan Gigi Penting untuk Cegah Stroke

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banyak orang menjaga kesehatan jantung dengan mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan memantau tekanan darah. Namun, ada satu hal sederhana yang kerap luput dari perhatian kesehatan gigi dan mulut.

Padahal, riset medis menunjukkan bahwa peradangan di rongga mulut yang sering dianggap sepele dapat ikut berkontribusi meningkatkan risiko penyakit serius seperti stroke, terutama pada mereka yang sudah memiliki faktor risiko lain.

Ahli Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr Dicky Levenus Tahapary, Sp.PD-KEMD, PhD, menjelaskan bahwa stroke dan penyakit jantung pada dasarnya berawal dari gangguan pembuluh darah. Proses ini terjadi secara perlahan dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan.

“Kalau kita bicara mengenai penyakit jantung atau stroke, dasar yang mendasarinya adalah adanya gangguan pembuluh darah dan proses pembentukan serta pembukaan kerak di pembuluh darah tersebut,” ujar dr Dicky dalam diskusi media Indonesia Hygiene Forum 2025, Rabu (17/12/2025).

Menurut dr. Dicky, salah satu kunci penting dalam gangguan pembuluh darah adalah peradangan sistemik, yaitu kondisi ketika penanda peradangan meningkat di seluruh tubuh. Pada individu dengan risiko stroke atau serangan jantung, kondisi ini kerap ditemukan.

Selama ini, peradangan sering dikaitkan dengan penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi, serta kebiasaan hidup jangka panjang. Namun, perkembangan ilmu kedokteran menunjukkan bahwa sumber peradangan ternyata lebih luas dari yang selama ini dipahami.

“Fokus infeksi di dalam tubuh, termasuk yang berasal dari gigi dan jaringan di sekitarnya, juga bisa meningkatkan peradangan sistemik,” jelas dr. Dicky.

Infeksi gigi atau peradangan gusi dapat menjadi pemicu tambahan yang memperberat beban pembuluh darah, terutama bila berlangsung lama tanpa penanganan.

Dr. Dicky menegaskan bahwa keberadaan infeksi gigi bukan berarti seseorang pasti akan mengalami stroke. Namun, kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang berkontribusi, terutama jika disertai faktor risiko lain yang tidak terkontrol.

“Ini bukan berarti kalau ada gigi berlubang langsung menyebabkan stroke. Tidak demikian. Tapi infeksi itu meningkatkan risiko, dia berkontribusi,” ujarnya.

Stroke sendiri merupakan penyakit multifaktorial. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki seseorang seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan kolesterol, hingga infeksi kronis semakin besar pula kemungkinan terjadinya gangguan pembuluh darah.

Menjaga Mulut dan Pembuluh Darah

Dalam praktik klinis, pencegahan stroke tidak bisa dilakukan dengan satu langkah tunggal. Pengendalian penyakit kronis, perbaikan gaya hidup, serta pengelolaan sumber peradangan harus berjalan beriringan.

Pengelolaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kondisi metabolik lainnya perlu disertai dengan perhatian pada kesehatan gigi dan mulut. Infeksi di rongga mulut yang dibiarkan dapat menjadi sumber peradangan tambahan yang membebani sistem pembuluh darah.

Selain itu, pola makan sehat, kebiasaan hidup aktif, dan pemeriksaan rutin dinilai berperan penting dalam menekan peradangan secara keseluruhan.

Paparan ini memberi perspektif baru bahwa kesehatan gigi dan mulut bukan sekadar urusan estetika atau kenyamanan, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah penyakit serius. Dari rongga mulut hingga jantung dan otak, tubuh bekerja sebagai satu kesatuan dan perhatian pada hal kecil dapat memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang.