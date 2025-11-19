Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Raffi Ahmad Soroti Maraknya Penggunaan Gadget Pada Anak, Storytelling Jadi Solusi

Raffi Ahmad, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025.

Penulis: M Alivio Mubarak Junior
Editor: Anita K Wardhani
Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025 resmi digelar, menghadirkan ratusan peserta yang membawa kembali kisah-kisah leluhur ke panggung modern yang juga didukung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Tribunnews.com/Alivio) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

  • Raffi Ahmad, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025.
  • Raffi mengungkapkan, kebiasaan bercerita sebelum tidur masih ia terapkan di rumah. 
  • Ini jadi solusi untuk maraknya pemakaian gadget pada anaknya.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025.

Acara tersebut berlangsung pada 15 sampai 16 November 2025 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat. 

Sebanyak 223 peserta dari kalangan siswa dan guru tercatat mendaftar. 

Setelah melalui proses kurasi dan seleksi ketat, terpilih 131 peserta yang berhak tampil dalam Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025 yang diinisiasi Navaswara.

Suami Nagita Slavina ini menilai kegiatan mendongeng bukan sekadar hiburan, melainkan sarana penting mempererat hubungan antara anak, orangtua, dan guru.

"Storytelling itu sangat penting, terutama untuk membangun bonding antara guru dan murid, serta orangtua dan anak," kata Raffi Ahmad kepada awak media, baru-baru ini.

Raffi mengungkapkan, kebiasaan bercerita sebelum tidur masih ia terapkan di rumah. 

Ia mencontohkan bagaimana dirinya dan Nagita Slavina rutin membacakan cerita untuk kedua anaknya. 

Dari kebiasaan sederhana itu, ia melihat betapa besarnya pengaruh komunikasi terhadap kedekatan keluarga.

"Sekarang Rayyanza sudah banyak tanya, ingin tahu banyak hal. Rafathar juga sama. Setiap sebelum tidur kita bisa bercerita lewat buku atau cerita dari YouTube," ujar Raffi.

Menurutnya, dongeng adalah dasar komunikasi yang dapat memperkuat hubungan dalam keluarga. 

Jika dilakukan secara konsisten, interaksi tersebut membangun chemistry positif antara anak, orangtua, hingga guru.

"Karena semuanya dimulai dari komunikasi. Storytelling adalah bentuk dasar dari cara kita berkomunikasi," ungkap Raffi.

Tags:
Raffi Ahmad
gadget
storytelling
