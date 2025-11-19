Raffi Ahmad Soroti Maraknya Penggunaan Gadget Pada Anak, Storytelling Jadi Solusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025.

Acara tersebut berlangsung pada 15 sampai 16 November 2025 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat.

Sebanyak 223 peserta dari kalangan siswa dan guru tercatat mendaftar.

Setelah melalui proses kurasi dan seleksi ketat, terpilih 131 peserta yang berhak tampil dalam Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025 yang diinisiasi Navaswara.

Suami Nagita Slavina ini menilai kegiatan mendongeng bukan sekadar hiburan, melainkan sarana penting mempererat hubungan antara anak, orangtua, dan guru.

"Storytelling itu sangat penting, terutama untuk membangun bonding antara guru dan murid, serta orangtua dan anak," kata Raffi Ahmad kepada awak media, baru-baru ini.

Raffi mengungkapkan, kebiasaan bercerita sebelum tidur masih ia terapkan di rumah.

Ia mencontohkan bagaimana dirinya dan Nagita Slavina rutin membacakan cerita untuk kedua anaknya.

Dari kebiasaan sederhana itu, ia melihat betapa besarnya pengaruh komunikasi terhadap kedekatan keluarga.

"Sekarang Rayyanza sudah banyak tanya, ingin tahu banyak hal. Rafathar juga sama. Setiap sebelum tidur kita bisa bercerita lewat buku atau cerita dari YouTube," ujar Raffi.

Menurutnya, dongeng adalah dasar komunikasi yang dapat memperkuat hubungan dalam keluarga.

Jika dilakukan secara konsisten, interaksi tersebut membangun chemistry positif antara anak, orangtua, hingga guru.

"Karena semuanya dimulai dari komunikasi. Storytelling adalah bentuk dasar dari cara kita berkomunikasi," ungkap Raffi.