Desainer Indonesia Bersinar di Kuala Lumpur Lewat Busana dan Budaya

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Desainer Nonita Respati dan Savirra Lavinia tampil di panggung internasional.

Keduanya mencuri perhatian karena pendekatan kreatif yang kuat, personal, dan berkarakter ketika karya mereka dipresentasikan di Nusantara Runway, Kuala Lumpur.

Bagi mereka panggung tersebut bukan hanya etalase fashion, melainkan momen untuk menegaskan identitas kreatif mereka sebagai desainer yang terus mendorong ragam ekspresi mode Indonesia.

“Purana selalu berfokus untuk menerjemahkan kekayaan warisan Indonesia ke dalam karya seni yang dapat dikenakan," ujar Nonita Respirati kepada awak media, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: Sebut Ivan Gunawan Berhati Mulia, Uci Flowdea Akui Tercoret dari Daftar Followers sang Desainer

"Koleksi Gardenia melanjutkan tradisi tersebut, dan kami sangat senang dapat menghadirkan pandangan menyeluruh tentang kreativitas Indonesia di Kuala Lumpur,” ujar Nonita.

Koleksi Gardenia memang menjadi representasi paling jelas dari filosofi desain Nonita.

Ia memainkan siluet mengalir dengan warna-warna lembut seperti butter dan lavender, sambil menyisipkan elemen flora Indonesia yang sarat makna.

Rekomendasi Untuk Anda

Dari Bunga Pukulempat yang melambangkan kesabaran, hingga Kenanga sebagai simbol cinta dan kemurnian semua ia rangkai sebagai bahasa visual khas Purana.

Namun babak terbaru Nonita datang lewat peluncuran koleksi Musim Semi-Panas 2026 bertajuk Tripipelago karya yang menghadirkan transformasi signifikan dari interpretasi warisan tropis Indonesia.

"Tropilelago adalah ekspresi kuat dari visi ini, menangkap kekayaan keindahan alam kepulauan kita,” jelas Nonita.

Masuknya Maritza Putri sebagai Lead Designer Purana menjadi perhatian lain yang menonjol dari presentasi ini.

Ia membawa pendekatan yang lebih eksperimental terhadap tema alam dalam designnya.

“Untuk Tropipelago fokus saya adalah menyelami lebih dalam konsep ‘birds of paradise’ (cendrawasih) dan ‘Jungle Jewel’ (Permata Hutan)," ungkap Maritza.

"Kami mengeksplorasi bagaimana motif-motif alam yang rumit ini dapat diterjemahkan ke dalam siluet modern dan fungsional,” katanya.

Bagi Maritza, tantangannya adalah menjembatani dua nilai estetika tropis yang kaya detail dan kebutuhan fungsional pemakai modern.