Punya Badan Bagus, Andrew White: Jangan Percaya Jalan Pintas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Andrew White menjalani gaya hidup sehat. Ia rajin meluangkan waktunya di pusat kebugaran untuk berolahraga.

Bahkan ia juga melakoni olahraga yang sedang digandrungi banyak orang, yakni padel.

Selama bertahun-tahun gaya hidup sehat macam itu ditekuninya. Tak heran, bentuk tubuhnya atletis. Masa ototnya terlihat jelas.

"Saya hanya berusaha hidup sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan pola makan seimbang. Tidak ada yang gila, tapi itu sesuatu yang sudah saya lakukan selama lebih dari dua dekade," tulis Andrew White dikutip dari salah satu postingannya di Instagram.

Ia mengimbau siapapun untuk tidak percaya jalan pintas demi mendapatkan tubuh sehat.

"Jangan percaya pada jalan pintas, nikmati prosesnya, dan mulailah dengan perubahan kecil demi kesehatan kita di masa depan," lanjutnya.

Andrew White juga menularkan kebiasaan aktif bergerak kepada seluruh anggota keluarganya. Tengok saja kontennya di akun Instagram pribadinya. Istri dan anak-anaknya juga terlihat dalam rutinitas berolahraga.

Karena banyak melakukan aktivitas fisik dan berolahraga, suami aktris Nana Mirdad ini menyadari pentingnya deodoran untuk melindunginya agar ketiak tidak bau, basah, dan gatal.

“Buat aku yang banyak olahraga dan beraktivitas, Nivea Derma Control benar-benar my underarm hero, bikin nyaman dan percaya diri seharian,” ujar Andrew White di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta, baru-baru ini.

Dokter Nadia Alaydrus, seorang dermatologist mengatakan kulit ketiak adalah areal kulit yang paling tipis dan sensifit ketimbang kulit wajah.

Kulit ketiak, setiap harinya terpapar oleh skin aggressor, seperti gesekan dengan baju dan alat cukur.

"Kandungan seperti Micro Hyaluron dan Vitamin pada Nivea Derma Control membantu menenangkan, menjaga kelembapan, serta memperkuat skin barrier agar tetap sehat dan tidak mudah iritasi, sehingga kulit ketiak tidak mudah bau, basah, dan gatal," terangnya.

Selain menjaga kulit tetap wangi, kering, dan nyaman, kandungan micro hyaluron dan Vitamin, juga membantu menjaga skin barrier agar tetap kuat dan lembap, melindungi kulit dari bau dan keringat berlebih.