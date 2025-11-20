Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

10 Dosa Besar yang Menghancurkan Hati menurut Al-Quran dan Hadis

Dari banyaknya dosa yang disebutkan dalam Al-Quran, terdapat 10 dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in 10 Dosa Besar yang Menghancurkan Hati menurut Al-Quran dan Hadis
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
DOA BERSAMA - Pelajar SMA dan SMK berdoa bersama di gedung Airlangga Convention Center, Surabaya, Jumat (1/3/2019). Simak 10 dosa besar yang menghancurkan hati menurut Al-Quran dan hadis. 

Ringkasan Berita:
  • Setiap muslim dilarang untuk mendekati dosa besar, apalagi melakukannya.
  • Ada banyak dosa yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk sepuluh dosa besar.
  • Mereka yang berbuat dosa besar dan mau bertaubat sepenuhnya, maka Allah SWT akan mengampuninya.

TRIBUNNEWS.COM - Setiap manusia pernah melakukan dosa dalam hidupnya.

Dalam ajaran Islam, terdapat dosa kecil dan dosa besar, yang keduanya sama-sama akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 

Salah satu penyebab seorang manusia berbuat dosa adalah kelemahannya dalam mengendalikan hawa nafsu.

Banyak manusia yang terjerumus ke dalam dosa kecil mau pun besar karena hal-hal duniawi dan melampaui batas.

"..Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta mengikuti hawa nafsunya, dan keadaannya telah melewati batas.” (QS. Al-Kahfi: 28)

Dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia dan enggan bertaubat dapat menghancurkan iman dan menutup hatinya dari hidayah Allah Yang Maha Pengampun.

Rekomendasi Untuk Anda

“Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.” (QS. Al-Muthaffifin: 14)

Dalam buku Bukan Dosa Ternyata Dosa karya Abduh Al Baraq dan Segala Dosa Besar dan Kecil Penyebab Siksa Kubur karya Najamuddin Muhammad, disebutkan beberapa dosa besar.

1. Syirik/Menyekutukan Allah SWT

Syirik merupakan dosa besar karena percaya, memohon, mengabdi, dll kepada selain Allah SWT.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya,” (QS. An Nisaa: 48).

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga,” (QS. Al Maidah: 72).

Baca juga: Doa Penghapus Dosa Sebelum Tidur yang Diajarkan Rasulullah SAW

Bentuk perbuatan syirik ini berbagai macam, termasuk mempercayai peramal, dukun, mengkeramatkan benda, tempat dll.

Rasulullah bersabda: "Barang siapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah syirik kepada Allah. Para sahabat bertanya. "Apakah penebusannya, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, "Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau." (HR Ahmad)

2. Berputus Asa dari Rahmat Allah SWT

Setiap muslim dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah SWT.

Berputus asa (ya’s) dari rahmat Allah termasuk dosa besar, karena mencerminkan keyakinan bahwa Allah SWT tidak mampu mengampuni dan memberi jalan keluar.

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/3
123
Tags:
dosa besar
hadis
Al Quran
syirik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas