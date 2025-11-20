10 Dosa Besar yang Menghancurkan Hati menurut Al-Quran dan Hadis

Ringkasan Berita: Setiap muslim dilarang untuk mendekati dosa besar, apalagi melakukannya.

Ada banyak dosa yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk sepuluh dosa besar

Mereka yang berbuat dosa besar dan mau bertaubat sepenuhnya, maka Allah SWT akan mengampuninya.

TRIBUNNEWS.COM - Setiap manusia pernah melakukan dosa dalam hidupnya.

Dalam ajaran Islam, terdapat dosa kecil dan dosa besar, yang keduanya sama-sama akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman.

Salah satu penyebab seorang manusia berbuat dosa adalah kelemahannya dalam mengendalikan hawa nafsu.

Banyak manusia yang terjerumus ke dalam dosa kecil mau pun besar karena hal-hal duniawi dan melampaui batas.

"..Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta mengikuti hawa nafsunya, dan keadaannya telah melewati batas.” (QS. Al-Kahfi: 28)

Dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia dan enggan bertaubat dapat menghancurkan iman dan menutup hatinya dari hidayah Allah Yang Maha Pengampun.

Rekomendasi Untuk Anda

“Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.” (QS. Al-Muthaffifin: 14)

Dalam buku Bukan Dosa Ternyata Dosa karya Abduh Al Baraq dan Segala Dosa Besar dan Kecil Penyebab Siksa Kubur karya Najamuddin Muhammad, disebutkan beberapa dosa besar.

1. Syirik/Menyekutukan Allah SWT

Syirik merupakan dosa besar karena percaya, memohon, mengabdi, dll kepada selain Allah SWT.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya,” (QS. An Nisaa: 48).

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga,” (QS. Al Maidah: 72).

Baca juga: Doa Penghapus Dosa Sebelum Tidur yang Diajarkan Rasulullah SAW

Bentuk perbuatan syirik ini berbagai macam, termasuk mempercayai peramal, dukun, mengkeramatkan benda, tempat dll.

Rasulullah bersabda: "Barang siapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah syirik kepada Allah. Para sahabat bertanya. "Apakah penebusannya, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, "Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau." (HR Ahmad)

2. Berputus Asa dari Rahmat Allah SWT

Setiap muslim dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah SWT.

Berputus asa (ya’s) dari rahmat Allah termasuk dosa besar, karena mencerminkan keyakinan bahwa Allah SWT tidak mampu mengampuni dan memberi jalan keluar.