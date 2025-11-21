Ramalan Zodiak Sabtu, 22 November 2025: Gemini Lunasi Utang Keluarga, Aquarius Perlu Bersantai

TRIBUNNEWS.COM - Inilah ramalan zodiak 12 bintang untuk Sabtu, 22 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, Gemini akan melunasi semua utang keluarga yang belum dibayar.

Sementara itu, Libra akan bertemu teman yang peduli dan pengertian.

Kemudian, Aquarius perlu bersantai dan mencoba menemukan kebahagiaan.

Ramalan Zodiak Sabtu, 22 November 2025

Dilansir laman Astrosage, simak ramalan zodiak untuk Sabtu (22/11/2025):

1. Aries

Sifat kekanak-kanakan Anda akan muncul dan Anda akan berada dalam suasana hati yang ceria.

Hari ini, beberapa orang yang menganggur dari zodiak ini bisa mendapatkan pekerjaan, yang akan memperbaiki kondisi keuangan mereka.

Seorang teman mungkin meminta saran Anda untuk menyelesaikan masalah pribadinya.

2. Taurus

Manfaatkan energi tinggi Anda dengan baik hari ini.

Hari ini bukan hari yang baik, jadi periksa kondisi keuangan Anda dan batasi pengeluaran.

Kasih sayang antarsaudara akan menyemangati Anda.

Namun, jangan sampai Anda kehilangan kesabaran karena hal-hal sepele, karena hanya akan merugikan kepentingan Anda.

3. Gemini