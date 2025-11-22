Doa Panjang Umur agar Hidup Penuh Berkah dan Kesehatan 

Ringkasan Berita: Doa panjang umur berisi permohonan agar Allah SWT memberikan umur panjang dan berkah.

Umur yang panjang merupakan salah satu rezeki.

Ada beberapa amal yang dapat dikerjakan sebagai ikhtiar memohon umur yang panjang.

TRIBUNNEWS.COM - Doa panjang umur dibaca untuk memohon diberikan umur yang penuh berkah.

Dalam Al-Qur’an, Allah mengingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah kesempatan sementara untuk berbuat kebaikan.

“Dan tidaklah Kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa manusia yang diberi umur panjang sebaiknya menggunakannya untuk beramal baik.

Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya.” (HR. Ahmad).

Dalam buku Doa Harian Muslim terbitan Kemenag dan laman Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat doa mohon panjang umur.

Doa Mohon Panjang Umur

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ

Rekomendasi Untuk Anda

Allāhumma’j‘al khayra ‘umrī ākhirah, wa khayra ‘amalī khawātimah, wa khayra ayyāmī yawma alqāka.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah bagian terbaik dari usiaku berada di penghujungnya, dan amal terbaikku di penutupnya, serta hari terbaikku adalah ketika aku berjumpa dengan-Mu.”

Baca juga: Doa Keselamatan Dunia Akhirat agar Hidup Tenang dan Jauh dari Siksa Neraka

اللَّهُمَّ طِوَالَةَ الْعُمُرِ فِي طَاعَتِكَ، وَالصِّحَّةَ وَالسَّلَامَةَ، وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ

Allāhumma ṭiwālata al-‘umri fī ṭā‘atika, waṣ-ṣiḥḥata was-salāmah, wa ḥusnal khātimah.

Artinya: “Ya Allah, panjang umurkanlah aku dalam ketaatan kepada-Mu, berilah kesehatan, keselamatan, dan husnul khatimah.”

Amalan untuk Memohon Panjang Umur

Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan untuk memohon umur yang panjang.

Dalam kitab Ihya’ Ulumiddin dan Nashaihul ‘Ibad menyebut hal yang dapat memperpendek keberkahan umur dan memperpanjang umur.

1. Silaturahmi

Silaturahmi merupakan salah satu ikhtiar untuk memperpanjang umur.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat.

"Silaturahmi… memanjangkan umur dan menambah rezeki.” (HR. Bukhari)

2. Berbakti kepada orang tua