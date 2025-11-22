Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ramalan Zodiak

Ramalan Zodiak Minggu, 23 November 2025: Kesehatan Capricorn Membaik, Pisces Hadapi Masalah Keuangan

Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Minggu, 23 November 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Ramalan Zodiak Minggu, 23 November 2025: Kesehatan Capricorn Membaik, Pisces Hadapi Masalah Keuangan
Grafis/Rahmandito Dwiatno
ILUSTRASI RAMALAN ZODIAK - Berikut ilustrasi untuk menampilkan ramalan zodiak dari 12 bintang. Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Minggu, 23 November 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ramalan zodiak 12 bintang untuk Minggu, 23 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, Taurus diminta untuk melunasi pinjaman.

Kemudian, kesehatan Capricorn akan membaik saat berbagi momen bahagia.

Sementara itu, Pisces mungkin menghadapi masalah keuangan.

Ramalan Zodiak Minggu, 23 November 2025

Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Minggu (23/11/2025):

1. Aries

Anda kemungkinan besar akan menikmati aktivitas olahraga yang akan menjaga kebugaran fisik Anda.

Rekomendasi Untuk Anda

Mereka yang menginvestasikan uangnya atas saran orang yang tidak dikenal kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan hari ini.

Acara keluarga akan menghasilkan teman baru.

2. Taurus

Seorang teman mungkin menguji keterbukaan pikiran dan toleransi Anda.

Anda harus berhati-hati untuk tidak mengorbankan nilai-nilai Anda dan bersikap rasional dalam setiap keputusan.

Hari ini, seorang kreditor dapat mengunjungi Anda dan meminta Anda untuk melunasi pinjaman.

Baca juga: 5 Zodiak yang Diprediksi Menikah pada Tahun 2025: Hubungan Asmara Aries Akan Serius

3. Gemini

Berpartisipasi dalam olahraga dan aktivitas luar ruangan lainnya akan membantu Anda memulihkan energi yang hilang.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Halaman 1/4
1234
Tags:
Ramalan Zodiak
Ramalan Zodiak Minggu 23 November 2025
Capricorn
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas