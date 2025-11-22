Ramalan Zodiak Minggu, 23 November 2025: Kesehatan Capricorn Membaik, Pisces Hadapi Masalah Keuangan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ramalan zodiak 12 bintang untuk Minggu, 23 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, Taurus diminta untuk melunasi pinjaman.

Kemudian, kesehatan Capricorn akan membaik saat berbagi momen bahagia.

Sementara itu, Pisces mungkin menghadapi masalah keuangan.

Ramalan Zodiak Minggu, 23 November 2025

Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Minggu (23/11/2025):

1. Aries

Anda kemungkinan besar akan menikmati aktivitas olahraga yang akan menjaga kebugaran fisik Anda.

Mereka yang menginvestasikan uangnya atas saran orang yang tidak dikenal kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan hari ini.

Acara keluarga akan menghasilkan teman baru.

2. Taurus

Seorang teman mungkin menguji keterbukaan pikiran dan toleransi Anda.

Anda harus berhati-hati untuk tidak mengorbankan nilai-nilai Anda dan bersikap rasional dalam setiap keputusan.

Hari ini, seorang kreditor dapat mengunjungi Anda dan meminta Anda untuk melunasi pinjaman.

3. Gemini

Berpartisipasi dalam olahraga dan aktivitas luar ruangan lainnya akan membantu Anda memulihkan energi yang hilang.