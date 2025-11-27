Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bacaan Doa

Doa saat Banjir, Mengikuti Teladan Rasulullah SAW dan Nabi Nuh

Doa saat menghadapi banjir merupakan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Nabi Nuh yang diabadikan di Al-Quran.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Doa saat Banjir, Mengikuti Teladan Rasulullah SAW dan Nabi Nuh
Tribunnews.com
DOA SAAT BANJIR - Gambar ini didesain di BeFunky, Kamis (27/11/2025). Doa saat menghadapi banjir merupakan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Nabi Nuh yang diabadikan di Al-Quran. 

Ringkasan Berita:
  • Doa saat banjir dibaca agar Allah SWT selalu memberi perlindungan dari bencana.
  • Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika menghadapi banjir.
  • Di dalam Al-Qur'an terdapat doa Nabi Nuh ketika selamat dari banjir besar yang menghanyutkan segala sesuatu di wilayahnya.
  • Banjir merupakan musibah yang dapat terjadi karena ulah manusia.

TRIBUNNEWS.COM - Tidak ada manusia yang tahu kapan datangnya musibah, misalnya banjir.

Bencana ini terkadang dapat datang secara cepat sehingga manusia kesulitan mengevakuasi diri atau menyelamatkan barang berharga mereka.

Dalam Islam, setiap musibah yang datang bukan hanya sebagai ujian, melainkan juga peringatan atas perbuatan mereka.

Pada masa Rasulullah SAW, pernah terjadi kekeringan yang parah sehingga seseorang datang kepada beliau dan memintanya berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan hujan.

Hujan tersebut turun selama berhari-hari hingga menyebabkan banjir bandang.

Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk menurunkan hujan di gunung dan lembah.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam skripsi berjudul Hadis Air Hujan antara Rahmat dan Musibah (Kajian Pemahaman Hadis) karya Teddy Isna Pratama, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023) disebutkan doa Rasulullah SAW.

Doa saat Banjir

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Allāhumma hawālainā wa lā ‘alainā, allāhumma ‘alal-ākāmi wadh-dhirābi wa buṭūnil-awdiyati wa manābitisy-syajar.

Artinya: “Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, jangan langsung menimpa kami. Ya Allah, turunkanlah di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan.” (HR. Bukhari)

Baca juga: Doa Ketika Hujan Deras Disertai Petir dan Angin Kencang

Doa Nabi Nuh saat Menghadapi Banjir

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

Rabbi anzilnī munzalan mubārakan wa anta khairul munzilīn.

Artinya: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku (turunkanlah aku) di tempat yang diberkahi, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat.” (QS. Al-Mu’minun: 29)

Doa Ketika Mendapat Musibah

Dikutip dari laman Kementerian Agama Aceh, disebutkan doa saat menghadapi musibah.

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا

Allāhumma ajirnī fī muṣībatī wa akhlif lī khairan minhā

Artinya: “Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik daripadanya.”

Doa Mohon Perlindungan dari Bencana

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syaiun fillardhi wala fissamai wahuwassami'ul 'alim.

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Halaman 1/2
12
Tags:
doa saat banjir
Bacaan Doa
Evergreen
banjir
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas