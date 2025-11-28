Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa Ketika Terjadi Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Badai

Doa ketika terjadi bencana alam dapat dibaca ketika menghadapi banjir, tanah longsor, badai, dan musibah lainnya dengan mengharap pertolongan Allah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Doa Ketika Terjadi Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Badai
Tribunnews.com
DOA TERJADI BENCANA - Gambar ini didesain Tribunnews di BeFunky, Jumat (28/11/2025). Doa ketika terjadi bencana alam dapat dibaca ketika menghadapi banjir, tanah longsor, badai, dan musibah lainnya dengan mengharap pertolongan Allah. 

Ringkasan Berita:
  • Setiap muslim dianjurkan berdoa ketika tertimpa musibah, termasuk bencana alam.
  • Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT akan memberi rahmat kepada hamba-Nya yang bersabar.
  • Musibah yang datang dapat menjadi peringatan dan bentuk kasih sayang Allah SWT.

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam adalah musibah yang terkadang tidak dapat diprediksi.

Misalnya ketika terjadi hujan lebat berhari-hari daerah hutan dan lereng yang gundul, maka dapat menyebabkan tanah longsor.

Sementara itu, hujan lebat di daerah pemukiman dapat menyebabkan banjir.

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa orang yang beriman akan mengingat Allah SWT ketika tertimpa musibah.

"(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.’" (QS. Al Baqarah: 156)

Tak hanya ketika banjir dan tanah longsor, setiap muslim dianjurkan untuk selalu mengingat Allah SWT dan memohon perlindungannya dalam setiap keadaan.

Dalam Kitab Riyadus-Salihin dan Al-Adzkar karya An-Nawawi, terdapat doa ketika terjadi bencana alam.

Doa Ketika Terjadi Bencana Alam

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn, Allāhumma’ jurnī fī muṣībatī wakhluf lī khayran minhā.

Artinya: “Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku, dan gantikan dengan yang lebih baik.” (HR. Muslim)

Baca juga: Doa saat Banjir, Mengikuti Teladan Rasulullah SAW dan Nabi Nuh

Doa Ketika Terjadi Bencana Badai

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

Allāhumma innī as’aluka khairahā wa khaira mā fīhā wa khaira mā ursilat bih, wa a‘ūdzu bika min syarrihā wa syarri mā fīhā wa syarri mā ursilat bih.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya dan tujuan dikirimkan, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya.” (HR. Muslim)

Doa Ketika Terjadi Bencana Banjir

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

Allāhumma ḥawālainā walā ‘alainā.

Artinya: “Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Doa Mohon Perlindungan dari Musibah dan Bencana

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

Allāhumma innī a‘ūdzu bika min jahdil-balā’, wa darakisy-syaqā’, wa sū’il-qaḍā’, wa syamātatil-a‘dā’.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bencana berat, kesengsaraan, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas musibahku.” (HR. Bukhari)

Doa Nabi Yunus saat Ditimpa Musibah

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

